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09:48 (мск), источник: АиФ Омск

Идём из центра. Власти хотят отремонтировать городские и пригородные дороги

300-летие города омичам запомнилось масштабным ремонтом дорог, многие жители такого охвата не припомнят. Теперь все ждут — в каком состоянии будут отремонтированные дороги после того, как сойдёт снег.

Об этом регулярно говорят общественники. По их мнению, не было должного контроля за работами. И если не доживут дороги до мая, кто ответит?

«Если будут такие дороги, они попадут под гарантии подрядчика: на верхний слой покрытия четыре года, на нижний — пять лет. Эти компании у нас на счету. Они не первый год работают и не собираются банкротиться. В любом случае мы их найдём и заставим устранить за свой счёт дефекты», — заверяет Дмитрий Христолюбов, начальник управления дорожного комплекса министерства строительства и ЖКК Омской области.

В два этапа.

В 2017 году ремонт продолжится на загруженных магистралях и разбитых улицах по программе «Безопасные и качественные дороги омской агломерации». В неё входит сам Омск и восемь районов в радиусе 50 км от границы города. В этом ареале живут те, кто работает в городе, ежедневно приезжает и возвращается домой.

Программа, в которую ещё будут вносить корректировки, основываясь на свежих данных, включает два этапа. Во время первого (2017−2018 гг.) проведут недорогие работы, цель которых — снизить аварийность, количество мест концентрации ДТП и улучшить состояние дорог. А в 2019—2025 гг. (второй этап) омичи могут ждать более масштабных мероприятий — реконструкции и строительства дорог, путепроводов, развязок, ливнёвок, установки освещения.

2 МЛРД РУБЛЕЙ ПОТРАТЯТ НА ДОРОГИ В 2017 ГОДУ.

К концу 2018 года власти планируют увеличить долю дорог в нормативном состоянии до 56% с 34%. В Омске сейчас 41% соответствует требованиям. На 0,4% должна снизиться доля улиц, перегруженных в часы пик, на 40% — вырасти число граждан, довольных дорогами. Ещё одна задача — снизить в два раза количество мест концентрации ДТП, их 70 (большинство в областном центре), и 21 добавилось в прошлом году. К очагам аварийности относят участки дороги (в населённом пункте — 200 м, за пределами — 1 км), на которых в течение года произошло три ДТП одного вида или пять разных — причём с пострадавшими.

К границе области.

Чтобы всё получилось, нужно провести капремонт и ремонт на 404 км дорог, в том числе 176 км — региональных и межмуниципальных и 228 км — омских. Ещё обеспечить 15 мест концентрации ДТП средствами организации дорожного движения. Планируется нанести 19 тыс. км разметки, установить 3 км пешеходных ограждений, 639 знаков, пять светофоров и обустроить 30 пешеходных переходов у школ и детсадов мигающими светофорами типа Т7.

Во время первого этапа программы область будет тратить 2 млрд руб. ежегодно: 1 млрд — из федерального бюджета, 950 млн — из регионального и 50 млн — из омского.

Отсюда же миллиард пойдёт на улично-дорожную сеть областного центра. Участки для ремонта за городом будут выбирать по направлению от Омска к границе области. Это дороги Омск — Русская Поляна, Таврическое — Нововаршавка, Троицкое — Чукреевка, Омск — Чернолучье — Красноярка, Омск — Муромцево и Омск — Тара. Планы по городским улицам можно увидеть на интерактивной карте мэрии на сайте dorogi.admomsk.ru.

«У нас сейчас такая политика — идти от центра Омска в сторону области. Не клочками, не кусками делать, как раньше, а выполнять планомерный ремонт, — объясняет Дмитрий Христолюбов. — В 2019 году запланировано строительство низовой дороги от ул. Крупской через ул. Перелёта на мост им. 60-летия Победы. 775 млн руб. — цена вопроса. В программе также капремонт Юбилейного моста на 2019−2020 годы».

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