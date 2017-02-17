Идём из центра. Власти хотят отремонтировать городские и пригородные дороги

Об этом регулярно говорят общественники. По их мнению, не было должного контроля за работами. И если не доживут дороги до мая, кто ответит?

«Если будут такие дороги, они попадут под гарантии подрядчика: на верхний слой покрытия четыре года, на нижний — пять лет. Эти компании у нас на счету. Они не первый год работают и не собираются банкротиться. В любом случае мы их найдём и заставим устранить за свой счёт дефекты», — заверяет Дмитрий Христолюбов, начальник управления дорожного комплекса министерства строительства и ЖКК Омской области.

В два этапа.

В 2017 году ремонт продолжится на загруженных магистралях и разбитых улицах по программе «Безопасные и качественные дороги омской агломерации». В неё входит сам Омск и восемь районов в радиусе 50 км от границы города. В этом ареале живут те, кто работает в городе, ежедневно приезжает и возвращается домой.

Программа, в которую ещё будут вносить корректировки, основываясь на свежих данных, включает два этапа. Во время первого (2017−2018 гг.) проведут недорогие работы, цель которых — снизить аварийность, количество мест концентрации ДТП и улучшить состояние дорог. А в 2019—2025 гг. (второй этап) омичи могут ждать более масштабных мероприятий — реконструкции и строительства дорог, путепроводов, развязок, ливнёвок, установки освещения.

2 МЛРД РУБЛЕЙ ПОТРАТЯТ НА ДОРОГИ В 2017 ГОДУ.

К концу 2018 года власти планируют увеличить долю дорог в нормативном состоянии до 56% с 34%. В Омске сейчас 41% соответствует требованиям. На 0,4% должна снизиться доля улиц, перегруженных в часы пик, на 40% — вырасти число граждан, довольных дорогами. Ещё одна задача — снизить в два раза количество мест концентрации ДТП, их 70 (большинство в областном центре), и 21 добавилось в прошлом году. К очагам аварийности относят участки дороги (в населённом пункте — 200 м, за пределами — 1 км), на которых в течение года произошло три ДТП одного вида или пять разных — причём с пострадавшими.

К границе области.

Чтобы всё получилось, нужно провести капремонт и ремонт на 404 км дорог, в том числе 176 км — региональных и межмуниципальных и 228 км — омских. Ещё обеспечить 15 мест концентрации ДТП средствами организации дорожного движения. Планируется нанести 19 тыс. км разметки, установить 3 км пешеходных ограждений, 639 знаков, пять светофоров и обустроить 30 пешеходных переходов у школ и детсадов мигающими светофорами типа Т7.