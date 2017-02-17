Проект 4-го моста в Новосибирске необоснованно подорожал почти на 100 млн рублей

Валерий Алехин, аудитор Контрольно-счетной палаты Новосибирской области: «КСП отмечает, что предоставленные документы и пояснения Министерства транспорта Новосибирской области и ОАО “Центральный мост” не подтверждают обоснованность увеличения цены договора. Совет директоров и собрание акционеров общества одобряли сделки без надлежащего анализа документов, обосновывающих необходимость увеличения цены договора».

Сергей Титов, министр транспорта и дорожного комплекса Новосибирской области: «Появились, действительно, дополнительные шумозащитные экраны, которые потом были отдельно осмечены Акционерное общество “Центральный мост” считает, что эти дополнительные соглашения были заключены юридически правильно».

Разработку проекта финансирует областной бюджет. Сметы на дополнительные шумозащитные экраны обойдутся в 15 миллионов рублей. Еще 50 непредвиденных возникли из-за того, что мэрия Новосибирска отказалась оплатить часть проектных работ, заявил министр. Подрядчик добавил к этой сумме неустойку за просрочку платежа и выставил заказчику счет с учетом инфляции.

Акционерное общество «Центральный мост» согласилось с требованием, ссылаясь на распоряжение тогда еще исполняющего обязанности губернатора. Однако КСП выяснила — таких распоряжений не было.

Сергей Титков, депутат Законодательного собрания Новосибирской области: «Указания на какое-либо увеличение цены договора в перечне поручений отсутствует. Вы, я так понимаю, подставили временно исполняющего обязанности губернатора, сославшись на его поручение».

Елена Гончарова, председатель Контрольно-счетной палаты Новосибирской области: «Я сейчас слушаю ваши аргументы — забавно. Наверное, если проектировщик сейчас пойдет в суд с документами, которые подписаны, где вы все признали — наверное, он выиграет, потому что у него все подписано!».

Министр транспорта подтвердил — проектировщик с подписанными дополнительными соглашениями уже обратился в суд и ждет решения о получении необоснованных выплат. При этом часть работ по договору — уверены аудиторы — не выполнены, но уже приняты заказчиком. КСП рекомендовала правительству по результатам проверки принять кадровые решения. С этим согласились и депутаты Заксобрания.