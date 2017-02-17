В Беларуси вернули льготный НДС 10% на памперсы и некоторые продтовары
На памперсы и некоторые продтовары возвращен льготный НДС 10%. Это сделано по Указу от 15 февраля 2017 года № 42, который опубликовали сегодня на Национальном правовом
На памперсы и некоторые продтовары возвращен льготный НДС 10%. Это сделано по Указу от 15 февраля 2017 года № 42, который опубликовали сегодня на Национальном правовом
Теперь изменился перечень продтоваров и товаров для детей, которые можно ввозить в нашу страну или продавать в ней по льготной ставке налога на добавленную стоимость в размере 10%.
В перечне есть краткие наименования товаров с их кодами по Товарной номенклатуре ВЭД.
Указ вступает в силу сегодня и распространяет свое действие на отношения, которые возникли с 1 января этого года.
Подготовила Яна БОГДАНОВА.