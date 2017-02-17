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10:38 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Беларуси вернули льготный НДС 10% на памперсы и некоторые продтовары

На памперсы и некоторые продтовары возвращен льготный НДС 10%. Это сделано по Указу от 15 февраля 2017 года № 42, который опубликовали сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Теперь изменился перечень продтоваров и товаров для детей, которые можно ввозить в нашу страну или продавать в ней по льготной ставке налога на добавленную стоимость в размере 10%.

В перечне есть краткие наименования товаров с их кодами по Товарной номенклатуре ВЭД. Из-за решения Совета Евразийской экономической комиссии с начала года у ряда товаров изменились коды ТН ВЭД.

Теперь в список «льготников» вернули детские пеленки и подгузники, пеналы, кассы цифр и букв, счетные палочки, готовую или консервированную рыбу и некоторые другие товары.

Указ вступает в силу сегодня и распространяет свое действие на отношения, которые возникли с 1 января этого года.

Подготовила Яна БОГДАНОВА.

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