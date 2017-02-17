В Беларуси вернули льготный НДС 10% на памперсы и некоторые продтовары

Теперь изменился перечень продтоваров и товаров для детей, которые можно ввозить в нашу страну или продавать в ней по льготной ставке налога на добавленную стоимость в размере 10%.

В перечне есть краткие наименования товаров с их кодами по Товарной номенклатуре ВЭД. Из-за решения Совета Евразийской экономической комиссии с начала года у ряда товаров изменились коды ТН ВЭД.