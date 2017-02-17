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10:31 (мск), источник: VLADNEWS

На Дальнем Востоке может появиться новая ТОР — «Рыбохозяйственная»

Об этом рассказал Юрий Трутнев.

На Дальнем Востоке может появиться ТОР для развития аквакультуры; об этом заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на заседании правительственной подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса макрорегиона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Трутнев поручил Минвостокразвития проработать вопрос создания территории опережающего развития в акваториях ДФО:

«У нас такой отрасли как аквакультура на Дальнем Востоке нет, но есть нечасто выдающийся шанс создать новую отрасль. Для того, чтобы это сделать быстро и эффективно, надо применять все меры стимулирования. Например, взять оболочку территорий опережающего развития. Она себя уже неплохо зарекомендовала. Надо эту оболочку распространить и на тех людей, которые будут приходить с инвестициями в аквакультуру. Мы посмотрим, как это лучше сделать технологично, но смысл очень простой — любой человек, который заходит в аквакультуру, создает новые предприятия, может стать резидентом территории опережающего развития. Условное название этой ТОР — “Рыбохозяйственная”. Смысл очень простой: любой человек, который вкладывает деньги в развитие экономики Дальнего Востока, должен пользоваться льготами», — подчеркнул вице-премьер.

Как прокомментировал заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, подготовлены поправки в закон о территориях опережающего развития, позволяющие создать такие специализированные ТОР.

«Завершается их подготовка к внесению в Госдуму. В весеннюю сессию мы планируем, что они будут приняты. Схему предлагаем простую: победитель аукциона на право использования акватории получает предложение стать резидентом ТОРа, а его рыбоводный участок включается в границы ТОР», — сказал замглавы Минвостокразвития России.

По его словам, также подготовлены законодательные поправки в сфере охраны рыбоводных участков.

«В соответствии с разработанным законопроектом, рыбоводные участки могут быть признаны объектом охраны в соответствии с законом о частной охранной деятельности. Частные охранники могут осуществлять охрану в отношении рыбоводных участков, но при этом Правительство России может установить особенности этой деятельности», — уточнил Александр Крутиков.

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