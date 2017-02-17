МинЖКХ Хабаровского края: Делаем ставку на массовое «омоложение» лифтов ради безопасности
Подрядные организации гарантируют качество на 25 лет.
Подрядные организации гарантируют качество на 25 лет.
Хабаровск, 17 февраля, AmurMedia.
После внедрения «новой» системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов для многих жителей Хабаровского края стала реальной возможность произвести замену или ремонт лифтов в многоэтажках со сроком службы более 25 лет. Подрядчики, выполнившие работы по капитальному ремонту лифтов в 2016 году, гарантируют их качество, сообщили ИА AmurMedia в министерстве
Дело в том, что замена или ремонт лифтов является самым технически сложным видом работ. При замене лифта используется современное оборудование, которое заказывается на заводе и изготавливается по размерам, индивидуально под каждую шахту. Монтаж и
Однако, благодаря активной работе сотрудников некоммерческой организации «Региональный оператор — Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» и органов местного самоуправления в части проведения разъяснительной и консультационной работе по вопросу возможности проведения работ по ремонту или замене лифтового оборудования за счет средств фонда капитального ремонта в 2016 году сделан «марш-бросок» в данном направлении.
Возникает вопрос, почему были отобраны именно эти дома, ведь замене подлежит значительное количество из действующих лифтов в крае. Ответ прост. Жители указанных домов взяли инициативу в свои руки, приняли решения о проведении капитального ремонта лифтового оборудования своих домов на общих собраниях собственников.
Стоит отметить, что в некоторых случаях собственники помещений шли на увеличение ежемесячного взноса на капитальный ремонт.
Очень важно подчеркнуть, что подрядные организации, выполнившие работы по капитальному ремонту лифтов в 2016 году, в течение гарантийного срока (25 лет) гарантируют качество
Региональный оператор готов осуществлять работу по замене или капитальному ремонту лифтов в многоквартирных домах края, где собственники приняли такое решение.
За консультативной помощью и разъяснениями по вопросам организации проведения капитального ремонта или замене лифтового оборудования собственники помещений в многоквартирных домах могут обратиться к региональному оператору по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина, 57, каб. 715, а также по телефону: