МинЖКХ Хабаровского края: Делаем ставку на массовое «омоложение» лифтов ради безопасности

Хабаровск, 17 февраля, AmurMedia.

После внедрения «новой» системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов для многих жителей Хабаровского края стала реальной возможность произвести замену или ремонт лифтов в многоэтажках со сроком службы более 25 лет. Подрядчики, выполнившие работы по капитальному ремонту лифтов в 2016 году, гарантируют их качество, сообщили ИА AmurMedia в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края.

Дело в том, что замена или ремонт лифтов является самым технически сложным видом работ. При замене лифта используется современное оборудование, которое заказывается на заводе и изготавливается по размерам, индивидуально под каждую шахту. Монтаж и пуско-наладочные работы также требуют квалифицированных специалистов. Прежде чем новый или отремонтированный лифт будет сдан, проводится испытание инженерными центрами, проверка соответствия установленных лифтов Техническому Регламенту Таможенного союза ТР ТС 011/2011 по безопасности лифтового оборудования.

Однако, благодаря активной работе сотрудников некоммерческой организации «Региональный оператор — Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» и органов местного самоуправления в части проведения разъяснительной и консультационной работе по вопросу возможности проведения работ по ремонту или замене лифтового оборудования за счет средств фонда капитального ремонта в 2016 году сделан «марш-бросок» в данном направлении.

Возникает вопрос, почему были отобраны именно эти дома, ведь замене подлежит значительное количество из действующих лифтов в крае. Ответ прост. Жители указанных домов взяли инициативу в свои руки, приняли решения о проведении капитального ремонта лифтового оборудования своих домов на общих собраниях собственников.

Стоит отметить, что в некоторых случаях собственники помещений шли на увеличение ежемесячного взноса на капитальный ремонт.

Очень важно подчеркнуть, что подрядные организации, выполнившие работы по капитальному ремонту лифтов в 2016 году, в течение гарантийного срока (25 лет) гарантируют качество ремонтно-строительных работ, выполненных в соответствии с проектной документацией, и устранение за свой счет допущенных по ее вине дефектов, обнаруженных в процессе эксплуатации лифтового оборудования в отремонтированном многоквартирном доме.

Региональный оператор готов осуществлять работу по замене или капитальному ремонту лифтов в многоквартирных домах края, где собственники приняли такое решение.