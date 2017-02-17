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10:44 (мск), источник: AmurMedia.ru

МинЖКХ Хабаровского края: Делаем ставку на массовое «омоложение» лифтов ради безопасности

Подрядные организации гарантируют качество на 25 лет.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 17 февраля, AmurMedia.

После внедрения «новой» системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов для многих жителей Хабаровского края стала реальной возможность произвести замену или ремонт лифтов в многоэтажках со сроком службы более 25 лет. Подрядчики, выполнившие работы по капитальному ремонту лифтов в 2016 году, гарантируют их качество, сообщили ИА AmurMedia в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края.

Дело в том, что замена или ремонт лифтов является самым технически сложным видом работ. При замене лифта используется современное оборудование, которое заказывается на заводе и изготавливается по размерам, индивидуально под каждую шахту. Монтаж и пуско-наладочные работы также требуют квалифицированных специалистов. Прежде чем новый или отремонтированный лифт будет сдан, проводится испытание инженерными центрами, проверка соответствия установленных лифтов Техническому Регламенту Таможенного союза ТР ТС 011/2011 по безопасности лифтового оборудования.

Однако, благодаря активной работе сотрудников некоммерческой организации «Региональный оператор — Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» и органов местного самоуправления в части проведения разъяснительной и консультационной работе по вопросу возможности проведения работ по ремонту или замене лифтового оборудования за счет средств фонда капитального ремонта в 2016 году сделан «марш-бросок» в данном направлении.

Возникает вопрос, почему были отобраны именно эти дома, ведь замене подлежит значительное количество из действующих лифтов в крае. Ответ прост. Жители указанных домов взяли инициативу в свои руки, приняли решения о проведении капитального ремонта лифтового оборудования своих домов на общих собраниях собственников.

Стоит отметить, что в некоторых случаях собственники помещений шли на увеличение ежемесячного взноса на капитальный ремонт.

Очень важно подчеркнуть, что подрядные организации, выполнившие работы по капитальному ремонту лифтов в 2016 году, в течение гарантийного срока (25 лет) гарантируют качество ремонтно-строительных работ, выполненных в соответствии с проектной документацией, и устранение за свой счет допущенных по ее вине дефектов, обнаруженных в процессе эксплуатации лифтового оборудования в отремонтированном многоквартирном доме.

Региональный оператор готов осуществлять работу по замене или капитальному ремонту лифтов в многоквартирных домах края, где собственники приняли такое решение.

За консультативной помощью и разъяснениями по вопросам организации проведения капитального ремонта или замене лифтового оборудования собственники помещений в многоквартирных домах могут обратиться к региональному оператору по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина, 57, каб. 715, а также по телефону: 8 (4212) 75−49−22, 75−49−06.

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