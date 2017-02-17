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10:40 (мск), источник: ИА Башинформ

Взносы на капремонт в Башкирии повышать не планируется

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Взносы на проведение капитального ремонта в многоквартирных домах повышать не планируется, сообщает Региональный оператор Башкортостана.

На сегодняшний день минимальный взнос на капремонт является одним из самых низких в Приволжском федеральном округе. Он составляет 5,20 рубля с квадратного метра общей площади помещения для домов до шести этажей (включительно) и 5,80 рубля для домов выше шести этажей.

В Татарстане и Пермском крае этот показатель един для всех многоквартирных домов и составляет 5,85 рубля и 8,28 рубля.

В Самарской области, в зависимости от этажности домов, плата за капремонт варьируется от 5,45 до 6,27 рубля.

В целом за 2016 год, вместо запланированных 1063 многоквартирных домов, в Башкортостане отремонтированы 1209 домов, 479 из них расположены в Уфе.

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