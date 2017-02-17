Взносы на капремонт в Башкирии повышать не планируется

На сегодняшний день минимальный взнос на капремонт является одним из самых низких в Приволжском федеральном округе. Он составляет 5,20 рубля с квадратного метра общей площади помещения для домов до шести этажей (включительно) и 5,80 рубля для домов выше шести этажей.

В Татарстане и Пермском крае этот показатель един для всех многоквартирных домов и составляет 5,85 рубля и 8,28 рубля.

В Самарской области, в зависимости от этажности домов, плата за капремонт варьируется от 5,45 до 6,27 рубля.

В целом за 2016 год, вместо запланированных 1063 многоквартирных домов, в Башкортостане отремонтированы 1209 домов, 479 из них расположены в Уфе.