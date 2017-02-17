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11:28 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде за свалку во дворе управляющая компания заплатит двойной штраф

Двадцать квадратных метров двора в Дзержинском районе УК «ЖЭК» превратила в захламленное место.

Контейнерная площадка и территория вокруг нее не убиралась, превращаясь в свалку. Нарушения в деятельности управляющей компании были выявлены инспекторами комитета осенью прошлого года.

В ходе проведенного рейда сотрудники облкомприроды обнаружили, что три контейнерные площадки в Дзержинском районе Волгограда, эксплуатируемые ООО «ЖЭК», захламлены отходами. Общая площадь захламленной территории составила 20 м². Кроме того, в ходе рейда выяснилось, что контейнерные площадки не имеют отвечающих требованиям законодательства ограждений, на них отсутствует информация о владельце площадки и графике вывоза отходов.

За нарушение правил благоустройства ООО «Жилищно-эксплутационная компания» было привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 20 тысяч рублей. Однако в отведенный законом срок УК штраф не оплатила. За уклонение от исполнения наказания компании назначен новый штраф в размере 40 тысяч рублей.

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