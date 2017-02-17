Курс валют на 17 февраля 2017 года

На два бана подрос доллар США, он торгуется по 20,05. Румынский лей подорожал на три бана и продается по 4 71.

Не изменился лишь курс украинской гривны, она и сегодня торгуется по 74 бана.

А вот российский рубль продвинулся вперед и стоит 35 банов.