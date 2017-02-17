Курс валют на 17 февраля 2017 года
Молдавский лей продолжает падение. По курсу Нацбанка на сегодня, евро прибавил сразу 18 банов и стоит 21 лей 33 баны.
Молдавский лей продолжает падение. По курсу Нацбанка на сегодня, евро прибавил сразу 18 банов и стоит 21 лей 33 баны.
На два бана подрос доллар США, он торгуется по 20,05. Румынский лей подорожал на три бана и продается по 4 71.
Не изменился лишь курс украинской гривны, она и сегодня торгуется по 74 бана.
А вот российский рубль продвинулся вперед и стоит 35 банов.