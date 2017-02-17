Подготовка к строительству аквапарка началась в Хабаровске

На участке в районе улицы Пионерской, где в будущем должен быть построен хабаровский аквапарк, начались работы. Как пояснил представитель соинвестора проекта, сейчас ведется подготовка площадки для забивания свай, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что проект развлекательного комплекса поступил в городскую администрацию осенью прошлого года. В мэрии объект раскритиковали и предложили значительно сократить торговую зону.

В этом случае проект стал бы нерентабельным для южнокорейского инвестора — компании Meritz, которая должна была вложить основные средства (70%) в строительство аквапарка. Еще 30% расходов брала на себя группа компаний «Невада».

Как позже заявили представители мэрии, официально в выдаче разрешения на строительство аквапарка было отказано по трем причинам: недостаточное количество парковочных мест, выход объекта за пределы арендуемого участка и отсутствие защитных мероприятий на случай наводнения.

Ситуация привлекла внимание полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. После его вмешательства проект был доработан, и застройщику (ООО «Броско») выдали разрешение на строительство. В ГК «Невада» заявили, что попытаются вернуть корейского инвестора.

В начале февраля по факту незаконных требований городской администрации во время согласования проекта аквапарка было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Сегодня стало известно, что застройщик приступил к строительству объекта.

«Строительные работы действительно начались. Но пока это только подготовительный этап. Мы начали подготовку площадки для забивания свай — замеры, выравнивание, разметку. Также начинаются берегоукрепительные работы, мы должны успеть провести их до весеннего паводка», — сообщила руководитель направления по связям с общественностью и корпоративной культуре группы компаний «Невада» Ольга Егорова.

Собеседница уточнила, что пока все работы ГК «Невада» ведет за собственные средства.

«Что касается участия корейского инвестора, то окончательное решение об участии в проекте корейская сторона официально еще не озвучила», — добавила Егорова.