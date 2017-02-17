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10:33 (мск), источник: Om1.ru

Омичей предупреждают: стало больше поддельных купюр 1000 и 5000 рублей

Горожанам стоит внимательнее смотреть, какие купюры и от кого попадают им в руки.

Источник: Om1.ru

В Омске стало больше случаев выявления поддельных денежных купюр, пришли к выводу в городской администрации. Причем чаще всего это банкноты 1000 и 5000 рублей образца 1997 года, модификации 2004 года — с фиолетовым гербом на лицевой стороне. Поддельные купюры встречаются в сериях мб-бм, ма-ам, ба, ав, бв, вм, ва, а также аМ, ьН, тЛ, оП, тН, аЛ.

 — Ни в коем случае нельзя пытаться избавиться от поддельной купюры путем ее сбыта другим лицам — это преступление. Наказание за подобные деяния составляет до 8 лет лишения свободы, — отметили в ведомстве.

Если у вас появились сомнения в подлинности купюры, есть информация о фальшивомонетчиках, об этом просят сразу сообщать по телефонам: 79−21−59, 79−36−15, 79−39−09, 02 или 102 при вызове с мобильных телефонов.

Поддельные билеты Банка России можно отличить по следующим признакам:

  • в отдельных случаях несоответствие бумаги на ощупь;
  • некачественная прорисовка мелких деталей рисунка на купюре;
  • купюра склеена из двух листков бумаги (в отдельных случаях может расклеиваться с углов);
  • краска изображения может стираться при трении, на местах сгиба купюры краситель отслаивается, купюра светится в инфракрасных лучах;
  • отверстия микроперфорации в бумаге, на ощупь шероховатые (на подлинной купюре гладкие);
  • угол наклона скрытых радужных полос отличается от подлинного;
  • водяной знак при рассматривании на просвет имеет только темные участки по сравнению с общим фоном бумаги.

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