Омичей предупреждают: стало больше поддельных купюр 1000 и 5000 рублей
Горожанам стоит внимательнее смотреть, какие купюры и от кого попадают им в руки.
Горожанам стоит внимательнее смотреть, какие купюры и от кого попадают им в руки.
В Омске стало больше случаев выявления поддельных денежных купюр, пришли к выводу в городской администрации. Причем чаще всего это банкноты 1000 и 5000 рублей образца 1997 года, модификации 2004 года — с фиолетовым гербом на лицевой стороне. Поддельные купюры встречаются в сериях
— Ни в коем случае нельзя пытаться избавиться от поддельной купюры путем ее сбыта другим лицам — это преступление. Наказание за подобные деяния составляет до 8 лет лишения свободы, — отметили в ведомстве.
Если у вас появились сомнения в подлинности купюры, есть информация о фальшивомонетчиках, об этом просят сразу сообщать по телефонам: 79−21−59, 79−36−15, 79−39−09, 02 или 102 при вызове с мобильных телефонов.
Поддельные билеты Банка России можно отличить по следующим признакам: