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10:38 (мск), источник: Губерния онлайн

Конкурс для местных производителей проведут в Хабаровске

Местные производители промышленных товаров поборются за право маркировать свою продукцию знаком «Хабаровская марка». Принять участие в конкурсе смогут индивидуальные предприниматели.

Претендентам на победу нужно будет подать заявки со сведениями о своей продукции и предприятии-производителе. Также конкурсанты предоставят в комиссию экземпляр товара или его фотографию. С полным перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте. Заявки принимаются с 10 марта до 10 апреля по адресу: улица Карла Маркса, 66, кабинет № 126. Справки по телефонам: 41−95−79, 41−96−11. Итоги конкурса подведут 20 апреля. Награждение пройдет в рамках мероприятий, посвященных Дню города, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

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