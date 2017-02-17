Конкурс для местных производителей проведут в Хабаровске
Местные производители промышленных товаров поборются за право маркировать свою продукцию знаком «Хабаровская марка». Принять участие в конкурсе смогут индивидуальные предприниматели.
Местные производители промышленных товаров поборются за право маркировать свою продукцию знаком «Хабаровская марка». Принять участие в конкурсе смогут индивидуальные предприниматели.
Претендентам на победу нужно будет подать заявки со сведениями о своей продукции и