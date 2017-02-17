Конкурс для местных производителей проведут в Хабаровске

Претендентам на победу нужно будет подать заявки со сведениями о своей продукции и предприятии-производителе. Также конкурсанты предоставят в комиссию экземпляр товара или его фотографию. С полным перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте. Заявки принимаются с 10 марта до 10 апреля по адресу: улица Карла Маркса, 66, кабинет № 126. Справки по телефонам: 41−95−79, 41−96−11. Итоги конкурса подведут 20 апреля. Награждение пройдет в рамках мероприятий, посвященных Дню города, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации города.