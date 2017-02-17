ОНФ: Более 20% калининградцев имеют кредиты в банках

По информации аналитиков, в среднем в регионе семья берёт в долг у банка 181 085 рублей. Просроченная задолженность составляет 8,8% от суммы при среднем годовом доходе семьи в 807 986 рублей.

Исследователи также выяснили, сколько денег калининградцы размещают на банковских вкладах. Сумма составляет 391 937 рублей. Эксперты оценивали финансовое положение семей, состоящих из двух или трёх человек.

В целом по России кредитная задолженность семьи составляет 190 800 рублей. Из них 15 200 рублей — просроченные платежи. Что касается сбережений, то средний объём банковского вклада в РФ составляет 430 300 рублей.