Донское министерство ЖКХ проверяет качество капремонта домов

Как сообщает на сайт правительства региона, в этом году первыми проверили несколько зданий в Ростове-на-Дону — на улицах Островского и Мечникова. Жильцы рассказали представителям комиссии о том, что проведенными работами довольны. Эксперты при осмотре объектов недостатков в работе подрядных организаций не выявили.

Напомним, в 2016 году капитально отремонтировано 623 дома, в том числе заменено 338 лифтов. На эти цели было направлено 2,7 миллиарда рублей. Работы велись за счет ежегодных взносов собственников и при финансовой поддержке средств областного и местных бюджетов, а также Фонда содействия реформированию ЖКХ. Минимальный размер взноса на капремонт на Дону составляет 7,17 рубля за 1 квадратный метр.