Донское министерство ЖКХ проверяет качество капремонта домов
Донское министерство ЖКХ проводит мониторинг качества капремонта многоквартирных домов.
Донское министерство ЖКХ проводит мониторинг качества капремонта многоквартирных домов.
Как сообщает на сайт правительства региона, в этом году первыми проверили несколько зданий в
Напомним, в 2016 году капитально отремонтировано 623 дома, в том числе заменено 338 лифтов. На эти цели было направлено 2,7 миллиарда рублей. Работы велись за счет ежегодных взносов собственников и при финансовой поддержке средств областного и местных бюджетов, а также Фонда содействия реформированию ЖКХ. Минимальный размер взноса на капремонт на Дону составляет 7,17 рубля за 1 квадратный метр.