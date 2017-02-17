Китай закупил у Крыма более 200 тыс литров пива в 2016 году

Из Крыма в Китай экспортировали 202 тыс литров солодового пива в 2016 году. Об этом свидетельствуют данные Крымской таможни, передает Крыминформ.

Согласно данным таможни Республика Крым получила 74 тыс долларов (около 4,2 млн рублей) за поставку пива в Китай. Также солодовое пиво поставлялось и в Абхазию (13,2 тыс литров).

Отметим, что по данным Севастопольской и Крымской таможен Китай стал главным импортёром крымских товаров.