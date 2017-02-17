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11:08 (мск), источник: ИА Башинформ

Первый в России геопарк на территории Башкирии предложено создать на северо-востоке региона

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Минэкологии Башкортостана выступило с предложением реализовать первый в России пилотный проект по созданию геопарка под эгидой ЮНЕСКО на северо-востоке региона.

Идея создать в республике новый вид охраняемой территории под эгидой ЮНЕСКО была озвучена во время рабочей встречи Главы региона с ответственным секретарем комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорием Орджоникидзе. Инициатива получила поддержку в МИД и Минприроды России.

«На северо-востоке республики расположена 31 особо охраняемая природная территория республиканского значения, в том числе пять государственных природных заказников и 26 памятников природы. Создание природных парков с использованием рекреационных зон санаториев влечет за собой ограничение деятельности последних. Принимая во внимание наличие на этой территории геологических памятников природы, считаем целесообразным рассмотреть вопрос создания геопарка под эгидой ЮНЕСКО», — предложил заместитель министра природопользования и экологии РБ Ильдус Яхин на совещании в Правительстве республики.

Природные объекты Башкортостана имеют все шансы для получения статуса геопарка, об этом говорит и глава природоохранного ведомства РБ Илдар Хадыев. В настоящее время министр принимает участие в работе совещания Российского комитета Международной программы ЮНЕСКО по геонаукам и геопаркам в Краснодарском крае.

Республика чрезвычайно богата разнообразными объектами геологического наследия. Это объясняется и ее расположением на стыке Европы и Азии, в переходной полосе от Восточно-Европейской равнины к Уральским горам и от них к Западно-Сибирской равнине. Кроме того, на территории Салаватского района расположен геологический памятник природы «Геологический разрез Мечетлино», здесь же находится один из самых популярных санаториев «Янган-Тау».

Участники совещания поддержали идею Минэкологии РБ.

Справка. Программа по созданию геопарков по всему миру начата ЮНЕСКО с 2002 года. Геопарки сегодня действуют в Европе, Китае, Малайзии, Японии, Тайване, Канаде, Бразилии, Иране, всего около 80 парков в 24 странах. На территории таких зон наглядно показывается геологическая история данного региона, образование пород и месторождений полезных ископаемых.

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