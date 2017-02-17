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11:27 (мск), источник: Baikal-info.ru

Главного по мусору в Иркутской области выберут в июне

Конкурс на выбор оператора по обращению с отходами в Иркутской области будет объявлен в апреле-мае 2017 года.

Источник: Reuters

Ориентировочно в июне после выбора оператора с ним подпишут соглашение, а далее будут согласовываться тарифы на перевозку, хранение и захоронение отходов. Об этом на заседании правительства Иркутской области рассказал министр природных ресурсов и экологии Андрей Крючков.

Как пояснил министр, правительство планирует разработать законопроект, который бы разграничил полномочия между муниципалитетами и регионом. Сейчас в федеральном законе прописано лишь участие местных властей. «Сегодня мы сталкиваемся даже с такими проблемами, когда глава администрации, говоря о строительстве полигона, просит нас выбрать для него участок», — отмечает министр.

Заместитель председателя Законодательного собрания Наталья Дикусарова обратила внимание министра на проблему перевозки отходов с территории, где отсутствует полигон, туда, где он есть. В частности, отходы Чунского района, где есть только временные площадки хранения, предстоит возить в Братский район. Андрей Крючков отметил, что Чунский район — одна из многих территорий, где не развита логистическая сеть. Обсуждается возможность приобретения установок по сжиганию отходов, а в перспективе в ряде территорий будут строиться полигоны.

Пока такие полигоны есть в Казачинско-Ленском и Черемховском районах. Возможно строительство в Нижнеудинском районе, а также возведение мусоросортировочных, мусороперегрузочных станций и завода по переработке мусора.

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