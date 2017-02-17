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12:04 (мск), источник: 36on.ru

Микрорайон в Отрадном могут присоединить к Воронежу

Вчера, 16 февраля, областные власти сообщили о возможности присоединения застраиваемого микрорайона «Черемушки» к областному центру. Пока он входит в состав Новоусманского района.

Новый жилой микрорайон в поселке Отрадное застраивается с 2015 года. Он расположен на правом берегу реки Усманка и примыкает к Железнодорожному району Воронежа. Представители застройщика, компании «ДСК», сообщили, что в «Черемушках» к 2025 году смогут проживать порядка 40 тысяч человек. Проект застройки предусматривает возведение 81 дома высотой в 17−25 этажей и общей площадью 1,2 млн кв. м, строительство подземных и надземных парковок, 8 детских садов, 4 школ, поликлиники и спортивных объектов.

На сегодняшний день один из домов уже построен, в 2017—2018 годах в эксплуатацию поэтапно будут введены еще шесть 18-этажек. Осенью свои двери откроет детский сад на 280 мест.

Во время рабочей поездки в Новоусманский район Алексей Гордеев ознакомился с ходом строительства. Кроме того, он обсудил с главой районной администрации Владимиром Чернышевым и областными чиновниками возможность присоединения микрорайона «Черемушки» к Воронежу, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

— Одной из задач рабочей поездки было посмотреть, как район будет развиваться в условиях наступления Воронежской городской агломерации. Сам по себе Новоусманский район крупный, здесь проживает порядка 85 тысяч человек, но уже видно, что граница между районом и городом условна, — сказал Алексей Гордеев. — Тем более в Отрадном появится новый микрорайон. Надо думать, как туда подвести всю необходимую инженерную и дорожную инфраструктуру, создать синхронно, а может даже на опережение, все социальные объекты: в сферах здравоохранения и образования, включая детские сады, объекты культуры и спорта. Все, что должно обеспечивать качественную достойную жизнь граждан.

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