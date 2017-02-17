«Транснефть» подписала с «Роснефтью» и «Башнефтью» договоры по прокачке на общих условиях

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. «Транснефть» подписала с «Роснефтью» и «Башнефтью» договоры на транспортировку нефти и нефтепродуктов на 2017 год на общих для всех грузоотправителей условиях. Компании также обратились в Минэнерго РФ для разработки новых нормативов технологических потерь при транспортировке нефти по трубопроводам, сообщил журналистам официальный представитель трубопроводной компании Игорь Демин.

«Транснефть» и ПАО «НК “Роснефть”, а также “Башнефть” согласовали и подписали договоры на транспортировку нефти и нефтепродуктов на 2017 год на условиях, аналогичных условиям предоставления услуг по транспортировке нефти для всех грузоотправителей», — сказал он.

Демин также добавил, что компании обратились к министру энергетики РФ Александру Новаку. «ПАО «Транснефть» и ПАО «НК «Роснефть» провели двусторонние консультации, направленные на согласование и подписание договоров на транспортировку нефти и нефтепродуктов на 2017 год, и договорились о том, что на сегодняшний день учет технологических потерь может осуществляться только на основании нормативов. В этой связи договаривающиеся стороны совместно обратились к министру Александру Новаку для активизирования работы в рамках созданной Минэнерго комиссии по разработке и утверждению новых нормативов технологических потерь в системе магистральных нефтепроводов», — сообщил официальный представитель «Транснефти».

При этом Демин отметил, что долгосрочной программой развития «Транснефти» к третьему кварталу 2017 года уже было предусмотрено снижение среднесистемного показателя нормативных потерь (рассчитанных на основании документально подтвержденных грузопотоков 2016 года) до уровня 0,12%.

По его словам, «Транснефть» реализует утвержденную программу технического перевооружения, капитального ремонта и модернизации резервуарного парка, чтобы последовательно снижать нормативные потери до следующих целевых среднесистемных показателей, рассчитанных на основании документально подтвержденных грузопотоков 2016 года. В частности, ко второму кварталу 2018 года их планируется снизить до 0,11%, к четвертому кварталу 2020 года — до 0,09%.

Демин пояснил, что для «Роснефти» показатели нормативных технологических потерь нефти (рассчитанных на основании документально подтвержденных грузопотоков 2016 года) планируются к третьему кварталу 2017 года на уровне 0,14%, ко второму кварталу 2018 года — 0,12%, к четвертому кварталу 2020 года — 0,10%.

Суть спора

Ранее сообщалось, что «Роснефть» и ее дочерняя компания «Башнефть» подали в арбитражный суд Москвы исковые заявления к «Транснефти» в рамках разбирательства об условиях транспортировки нефти. Позднее «Роснефть» обратилась по этому вопросу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и, как сообщали СМИ, к председателю правительства России Дмитрию Медведеву.

В конце декабря 2016 года арбитражный суд Москвы запретил «Транснефти» прекращать транспортировку нефти «Роснефти» с 1 января 2017 года. Такое решение было принято в качестве обеспечительной меры по заявлению «Роснефти».

Между «Роснефтью» и «Транснефтью» возникли разногласия о целесообразности разработки методики учета технологических потерь нефти в трубопроводах по фактическому уровню и порядка компенсации грузоотправителям нефти. На момент подачи исков ни «Роснефть», ни «Башнефть» не заключили договора на прокачку нефти на 2017 год.

Как сообщил в пятницу ТАСС представитель «Роснефти», нефтяная компания и трубопроводная монополия «Транснефть» в досудебном порядке урегулировали спор по условиям транспортировки нефти. По его словам, спор урегулирован в ходе переговоров, при этом достигнута договоренность о снижении нормативов потерь.