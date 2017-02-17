110 молодых семей в этом году отметят новоселье

Всего за время действия программы с 2006 года около 800 человек улучшили свои жилищные условия. Тем не менее, в области сегодня зарегистрировано около 48 тысяч омичей, которые нуждаются в жилье.

В подпрограмму «Молодые семьи» включены 1,5 тысячи человек — это супруги, возраст которых не более 36 лет. Размер социальной выплаты для них составляет 690 тысяч рублей, но точная сумма зависит от состава семьи и стоимости одного квадратного метра.

Так, в прошлом году, семья из двух человек получала 477 тысяч рублей, из четырех — 800 тысяч.

Программа «Жилище», куда входят разные подпрограммы, продлена до 2020 года.