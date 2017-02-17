Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Туристов из РФ дважды закидали камнями в дружественной стране
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
В Донбассе применяется сексуальное насилие в качестве пыток
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
США решили поддержать ВСУ: мгновенная реакция России – СМИ
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
8 правил ЗОЖ, которые можно игнорировать
В США допустили создание генетически модифицированных людей
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
10Ежегодный Венецианский карнавал
1275-летие Солнца нации
9Самый грязный город в мире
14В США прошла самая престижная выставка собак
16:43 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Зарплаты медиков и учителей на Кубани не дотягивают до среднекраевых в 35,9 тысяч рублей

Краснодар, 17 февраля, KrasnodarMedia. Средний уровень заработной платы по Краснодарскому краю в декабре 2016 года по информации краевой службы статистики составил 35 914 рублей.

В два раза больше в среднем получают сотрудники, занятые в финансовом секторе, военнослужащие и работающие в государственном управлении. Самые низкие зарплаты — в три раза ниже — у работников обрабатывающего производства, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) за декабрь 2016 г. составила 35914 рублей. По сравнению с ноябрем 2016 г. она увеличилась на 26,3%, с декабрем 2015 г. увеличилась на 9,0%.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, за декабрь 2016 г. по сравнению с ноябрем 2016 г. увеличилась на 25,6%, с декабрем 2015 г. увеличилась на 2,8%.

Наблюдается существенная дифференциация уровня среднемесячной заработной платы по видам экономической деятельности. Наиболее высокая заработная плата в декабре 2016 г. сложилась у работников организаций, занятых финансовой деятельностью (в 2,1 раза выше среднекраевого уровня), государственным управлением и обеспечением военной безопасности; социальным страхованием (в 1,8 раза), транспортом и связью, добычей полезных ископаемых (в 1,1 раза). Среди обрабатывающих производств наиболее высокий уровень заработной платы в организациях по производству кокса и нефтепродуктов (в 2,2 раза выше среднекраевого уровня).

Ниже среднекраевого уровня в декабре 2016 г. заработная плата сложилась в организациях: рыболовства и рыбоводства — в 1,4 раза, оптовой и розничной торговли; по ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиниц и ресторанов — в 1,3 раза, образования, здравоохранения и предоставления социальных услуг, строительства — в 1,2 раза. В обрабатывающих производствах наиболее низкий уровень заработной платы отмечен на предприятиях, занятых производством кожи, изделий из кожи и производством обуви — в 3,1 раза, обработкой древесины и производством изделий из дерева — в 2,3 раза, прочим производством — в 2,0 раза, текстильным и швейным производством — в 1,7 раза, сообщает управление Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тиллерсон назвал условие военного сотрудничества с РФ в Сирии
Шувалов предрек массовое снижение ставок по ипотеке
СКР возбудил новое дело по факту обстрелов Донецкой области
В крупных городах США мигранты устроили забастовку
Патриарх Кирилл рассказал о ситуации с Исаакиевским собором
Депутатов Госдумы отправят на военные сборы
Раскрыт секрет исчезновения ацтекской цивилизации
Спорт
«Бомба» Бердыева, строительство Шалимова, провал Луческу Подводим итоги первых матчей российских клубов в еврокубковой весне
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
Жители Подмосковья сдадут деньги на ремонт подъездов
Арендаторам жилья дадут налоговые льготы
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом Известный актер сделал откровенное признание.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь