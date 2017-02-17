Зарплаты медиков и учителей на Кубани не дотягивают до среднекраевых в 35,9 тысяч рублей

В два раза больше в среднем получают сотрудники, занятые в финансовом секторе, военнослужащие и работающие в государственном управлении. Самые низкие зарплаты — в три раза ниже — у работников обрабатывающего производства, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) за декабрь 2016 г. составила 35914 рублей. По сравнению с ноябрем 2016 г. она увеличилась на 26,3%, с декабрем 2015 г. увеличилась на 9,0%.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, за декабрь 2016 г. по сравнению с ноябрем 2016 г. увеличилась на 25,6%, с декабрем 2015 г. увеличилась на 2,8%.

Наблюдается существенная дифференциация уровня среднемесячной заработной платы по видам экономической деятельности. Наиболее высокая заработная плата в декабре 2016 г. сложилась у работников организаций, занятых финансовой деятельностью (в 2,1 раза выше среднекраевого уровня), государственным управлением и обеспечением военной безопасности; социальным страхованием (в 1,8 раза), транспортом и связью, добычей полезных ископаемых (в 1,1 раза). Среди обрабатывающих производств наиболее высокий уровень заработной платы в организациях по производству кокса и нефтепродуктов (в 2,2 раза выше среднекраевого уровня).

Ниже среднекраевого уровня в декабре 2016 г. заработная плата сложилась в организациях: рыболовства и рыбоводства — в 1,4 раза, оптовой и розничной торговли; по ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиниц и ресторанов — в 1,3 раза, образования, здравоохранения и предоставления социальных услуг, строительства — в 1,2 раза. В обрабатывающих производствах наиболее низкий уровень заработной платы отмечен на предприятиях, занятых производством кожи, изделий из кожи и производством обуви — в 3,1 раза, обработкой древесины и производством изделий из дерева — в 2,3 раза, прочим производством — в 2,0 раза, текстильным и швейным производством — в 1,7 раза, сообщает управление Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.