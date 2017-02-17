Глава регионального управления ФАС призвала калининградцев «не кричать о том, что цены растут»

— Мы так громко кричим: «Цены растут! Цены растут!» А по тому мониторингу, что начали вести у нас после вступления в силу продуктового эмбарго, стоимость говядины, по данным торговых сетей, ушла в минус на 20,2%. Свинина у нас осталась на прежнем уровне. Картофель упал в цене на 10,5%. Морковь — минус 28,5%, — привела статистику Боброва.

На противоположном конце списка оказалось сливочное масло. За два с половиной года мониторинга оно подорожало на 28%.

— И я как потребитель, а не как чиновник, не удовлетворена качеством того продукта, который встречается на полках магазинов. Мы уже неоднократно по этому поводу предупреждали производителей. Если товар не соответствует требованиям ГОСТа по молочной продукции, это считается проявлением недобросовестной конкуренции — и тогда включаются соответствующие санкции, — резюмировала глава регионального управления ФАС.

По данным Калининградстата, за 2016 год цены на продукты в Калининградской области в среднем выросли на 3,4%. На 25,2% подорожал сахар, на 14,6% — крупы и бобовые, на 12% — рыба. При этом в регионе подешевели большинство овощей и фруктов.