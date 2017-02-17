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12:08 (мск), источник: Калининград.Ru

Глава регионального управления ФАС призвала калининградцев «не кричать о том, что цены растут»

Стоимость многих продуктов питания в Калининградской области за минувшее время значительно снизилась. Об этом рассказала глава регионального управления федеральной антимонопольной службы Ольга Боброва в эфире программы «30 минут» на ГТРК Калининград.

Источник: Калининград.Ru

— Мы так громко кричим: «Цены растут! Цены растут!» А по тому мониторингу, что начали вести у нас после вступления в силу продуктового эмбарго, стоимость говядины, по данным торговых сетей, ушла в минус на 20,2%. Свинина у нас осталась на прежнем уровне. Картофель упал в цене на 10,5%. Морковь — минус 28,5%, — привела статистику Боброва.

На противоположном конце списка оказалось сливочное масло. За два с половиной года мониторинга оно подорожало на 28%.

— И я как потребитель, а не как чиновник, не удовлетворена качеством того продукта, который встречается на полках магазинов. Мы уже неоднократно по этому поводу предупреждали производителей. Если товар не соответствует требованиям ГОСТа по молочной продукции, это считается проявлением недобросовестной конкуренции — и тогда включаются соответствующие санкции, — резюмировала глава регионального управления ФАС.

По данным Калининградстата, за 2016 год цены на продукты в Калининградской области в среднем выросли на 3,4%. На 25,2% подорожал сахар, на 14,6% — крупы и бобовые, на 12% — рыба. При этом в регионе подешевели большинство овощей и фруктов.

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