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13:40 (мск), источник: Volga News

С 10 марта владельцы облигаций Народного займа Самарской области смогут предъявить их для выкупа

С 10 марта владельцы облигаций Народного займа Самарской области смогут их предъявить для выкупа обратно ООО «Технологии строительства СОФЖИ», сообщил эмитент выпуска ценных бумаг.

Всем облигационерам направлены информационные письма о данном событии с подробным описанием механизма реализации этого права.

По словам генерального директора «Технологий строительства СОФЖИ» Реналя Мязитова, данный факт означает, что с 10 марта 2017 г. любой владелец облигаций может обратиться к эмитенту и предъявить свои облигации для выкупа.

«Однако это совсем необязательно делать: ведь в таком случае облигационер утратит возможность получать с облигаций стабильный доход — 13% годовых», — уточняет он.

Обратный выкуп облигаций позволит создать вторичный рынок облигаций, так как по условиям эмиссионных документов эмитент вправе выкупленные облигации вновь запустить в реализацию.

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