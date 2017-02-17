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13:49 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На Кубани объем микрозаймов увеличился более чем в два раза

В минувшем году на Кубани краевой фонд микрофинансирования выдал микрозаймов более чем на 500 миллионов рублей.

По сравнению с 2015 годом объем выданных денежных средств увеличился более чем в два раза.

Как пояснили в краевом департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, на 78 процентов выросло и количество обращений за господдержкой. Всего за 3,5 года деятельности Фонда было выдано 819,16 миллионов рублей субъектам малого и среднего бизнеса. Это позволило предпринимателям создать 953 и сохранить 5882 рабочих места.

В 2017 году за счет средств краевого и федерального бюджетов будет произведена докапитализация Фонда на сумму около 355 миллионов рублей, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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