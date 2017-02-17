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12:18 (мск), источник: Volga News

Чапаевск претендует на статус ТОР

Чапаевск претендует на статус ТОР, об этом стало известно в ходе заседания совета по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Самарской области 16 февраля.

Моногород, как и Тольятти, нуждается в статусе «Территории опережающего развития», которая бы ему позволила еще активнее привлекать инвесторов.

В регионе статус территории опережающего развития присвоен только Тольятти. За 10 лет планируется создать порядка 20 тыс. новых рабочих мест.

В Чапаевске, как в моногороде, есть ряд льгот, но статус ТОР дал бы городу совсем другие возможности.

В городе создан индустриальный парк «Чапаевск». В 2016 г. он был включен в реестр Минпромторга РФ. Его якорный резидент — ООО «КНАУФ ГИПС Челябинск».

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