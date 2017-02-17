Украинцы теряют все больше денег с банковских карт

«Последние два года мы видим тренд к увеличению количества банков и их клиентов, которые понесли убытки от мошеннических операций», — говорит заместитель начальника департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Владимир Харченко.

Украинцы теряют деньги с банковских карт из-за действий мошенников. Национальный банк сообщил, что в прошлом году убытки граждан составили 177,2 миллиона гривен. Масштабы злоупотреблений пока не критичны: 0,0037 процента от общего объема всех операций с платежными картами. В то же время, количество пострадавших от действий злоумышленников растет.

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Всего, по данным центробанка, воры совершили 95 тысяч операций с карточками украинцев. При этом сами банки признаются в значительно больших убытках от действий мошенников.

По данным межбанковской системы обмена информацией о платежном мошенничестве «Exchange-Online», в 2016 году граждане потеряли из-за этого в четыре раза больше денег, чем годом ранее — 339 млн. гривен.

«Мошенники идут на шаг впереди нас. Кроме того, технологии защиты достаточно дорогие, не все банки готовы вкладывать в них деньги», — признает директор департамента транзакционного бизнеса ТАСкомбанк Евгений Закалата.

Самым распространенным методом кражи денег сейчас являются телефонные звонки от мошенников, представляющихся сотрудниками банков, чтобы узнать конфиденциальную информацию. Правоохранители сообщают, что количество таких жалоб от граждан возросло после национализации Приватбанка и слухов об его объединения со Сбербанком.

«Мошенники звонят жертве и представляются работниками службы безопасности Сбербанка. Сообщается, что в связи с объединением банковских учреждений, клиенту срочно необходимо перевести деньги со счета Приватбанка в Ощадбанк. Таким образом, злоумышленники пытаются узнать информацию о номере банковской карты, CVV код, пароль к интернет-банкингу», — сообщили в департаменте киберполиции Нацполиции.

В результате одного такого звонка владелец карточки отдает мошеннику в среднем 1400 гривен, но в некоторых случаях потери составляли даже 100−140 тысяч гривен. «Во время таких телефонных разговоров преступники пытаются получить уже не только реквизиты платежной карточки, но и идентификационные данные держателя, чтобы попытаться снять лимиты на проведение незаконных операций с карточкой», — предупреждает заместитель директора Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА Олеся Данильченко.

«Не сообщайте коды неизвестным».

Для уменьшения шансов потери денег финансовые учреждения совершенствуют свои службы безопасности.

«Банки проводят онлайн мониторинг операций с карточками, меняют правила реагирования, блокируют карточки и общаются с клиентами в реальном времени», — говорит Евгений Закалата.

В то же время эксперты советуют и гражданам внимательнее относиться к платежным картам и никому не сообщать никаких данных о них.

«У банка нет необходимости и даже полномочий узнавать у клиента такую информацию. Единственное, о чем мы можем спросить, — номер карты, его достаточно для осуществления любого платежа и идентификации клиента», — пояснила начальник отдела безопасности каналов передачи и платежных карт Укрсоцбанка Ирина Соломенко.

Она рекомендует гражданам сразу же прекратить разговор, если кто-то пытается узнать дополнительную информацию о карте, такую как, например, как любой код (такой как СVV код на обратной стороне кредитки) или пароль.

Если все же кража произошла, об этом необходимо немедленно сообщить банку, чтобы он заблокировал счет, а также в правоохранительные органы.

«Даже если граждане не попали в ловушку вора, но была попытка завладения их средствами, необходимо сообщить об инциденте в киберполицию», — рекомендует главный инспектор отдела противодействия преступлениям в сфере электронной коммерции департамента киберполиции Нацполиции Сергей Березюк.