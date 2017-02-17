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13:28 (мск), источник: ИА Татар-информ

Задолженность по заработной плате в Татарстане снизилась в 2,5 раза

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Задолженность по заработной плате в Республике Татарстан снизилась в 2,5 раза.

Источник: Reuters

Благодаря работе прокуратуры РТ было выплачено более 500 млн рублей задолженностей работникам в республике. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил прокурор РТ Илдус Нафиков.

«Такая экономическая ситуация в нашей стране уже не первый год, с 2008 года мы видим лишь ее разные фазы. Мы придаём большое значение вопросу выплаты заработной платы, в этом году особенно. Прокурорам районов дано поручение активнее работать в этом направлении, вызывать работодателей, привлекать к ответственности, освещать эти процессы в СМИ. Благодаря этой работе было выплачено более 500 млн рублей заработной платы, долг по зарплате в республике сократился в 2,5 раза. Неуплата зарплаты и налогов — это не очень хороший показатель экономики. Если предприятие больше трех месяцев не выплачивает заработную плату, то оно, скорее всего, уже не вытянет. Долг накапливается как снежный ком, и предприятие может стать банкротом. Нужно мониторить ситуацию и оперативно вмешиваться в нее, чтобы не допускать банкротства», — отметил Нафиков.

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