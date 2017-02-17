В Ростовской области выделили более 17 миллионов рублей для двух образовательных учреждений

Около 15 млн рублей будет направлено на оснащение средней школы № 27 в Новошахтинске: будут закуплено учебное и спортивное оборудование, мебель, учебно-наглядные пособия, мобильный компьютерный класс, компьютерный лингафонный кабинет, другие технические средства обучения, оборудование для пищеблока, посуда для столовой.

Капремонт школы проводился с сентября 2014 года по декабрь 2016 года. Стоимость работ составила более 108 млн рублей, теперь здание готово принять 420 детей.

Для Тацинского казачьего кадетского техникума закупят новый автобус на 30 мест взамен старого — на эти цели будет направлено 2,4 млн рублей.