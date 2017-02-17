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13:52 (мск), источник: Калининград.Ru

Власти Калининграда запретили строительство в сквере у ДКМ

Власти запретили строительство в сквере у ДКМ на Ленинском проспекте.

Источник: Калининград.Ru

В пятницу, 17 февраля, депутаты Горсовета проголосовали за изменение границы территориальной зоны с ОИ-7 на Р-5 (зону скверов и бульваров, в которой нельзя возводить капитальные объекты). Площадь сквера составляет 0,49 га.

«Вокруг этой территории долгое время было много пересудов. Сначала там планировали построить торговый центр, потом ещё что-то. Но властям удалось сохранить сквер для населения, тем более что местные жители заняли очень активную позицию и помогли отстоять место отдыха», — комментировал ранее депутат Горсовета Олег Шкиль.

В 2014 году ООО «Патифон» хотело возвести трёхэтажный торговый центр в сквере у ДКМ. Однако местные жители выступили против строительства объекта. Позднее по иску прокуратуры Московский районный суд признал недействительными постановления о передаче земельного участка на Ленинском проспекте частной компании и разрешения на строительство торгового комплекса.

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