Суд приостановил работу компании «Золотое Дело» в Приангарье по требованию прокуратуры

Зиминская межрайонная прокуратура Иркутской области потребовала прекратить деятельность предприятия по изготовлению древесного угля в черте города. В ходе проведения проверки было установлено, что ООО «Золотое Дело» при осуществлении своей экономической деятельности (хранение, переработка, и отгрузка древесины) допущены множественные нарушения требований пожарной безопасности, природоохранного и земельного законодательства. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья.

Зиминская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований пожарной безопасности, природоохранного, земельного, градостроительного, трудового, миграционного и лесного законодательства Российской Федерации обществом с ограниченной ответственностью «Золотое дело». В ходе проведения проверки было установлено, что предприятием допущены множественные нарушения требований пожарной безопасности, природоохранного и земельного законодательства.

«Также было установлено, что ООО “Золотое Дело” использовало в черте города более 40 углетомительных печи, в которых сжигало отходы деревопереработки с целью изготовления древесного угля и в последующем отправляло его на экспорт. При этом предприятие нарушало требования Федерального закона “Об охране атмосферного воздуха”, а также осуществило самовольный захват земельных участков», — отметили в ведомстве.

В связи с этим, межрайонной прокуратурой в Зиминский городской суд было направлено исковое заявление о приостановлении деятельности ООО «Золотое дело» до ликвидации углетомительных печей и устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности, природоохранного и земельного законодательства. Зиминским городским судом заявленные исковые требования межрайонной прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

Решение не вступило в законную силу.