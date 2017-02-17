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13:02 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми ограничат движение на шоссе Космонавтов

Проезжую часть сузят до двух полос.

Движение по шоссе Космонавтов ограничат в Перми. Как рассказали в департаменте дорог и транспорта, причиной неудобств для водителей стали ремонтные работы.

В период с 23 февраля по 20 апреля на отрезке шоссе Космонавтов на участке от улицы Милиционера Власова до улицы Свиязева проезжую часть сузят до двух полос. Движение организуют по одной полосе в каждом направлении.

В этот период на отрезке дороги будут проводить работы по устройству ливневого коллектора.

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