В Перми ограничат движение на шоссе Космонавтов
Проезжую часть сузят до двух полос.
Проезжую часть сузят до двух полос.
Движение по шоссе Космонавтов ограничат в Перми. Как рассказали в департаменте дорог и транспорта, причиной неудобств для водителей стали ремонтные работы.
В период с 23 февраля по 20 апреля на отрезке шоссе Космонавтов на участке от улицы Милиционера Власова до улицы Свиязева проезжую часть сузят до двух полос. Движение организуют по одной полосе в каждом направлении.
В этот период на отрезке дороги будут проводить работы по устройству ливневого коллектора.