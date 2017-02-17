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12:57 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

Очередной танкер был спущен на воду со стапелей завода «Красное Сормово»

17 февраля в 10 утра на заводе «Красное Сормово» состоялся спуск на воду танкера проекта RST27, построенного для компании Caspian Marine Services Limited (CMS Азербайджан).

Танкер «Pioneer 2» был торжественно спущен под аплодисменты участников. Традиционно о борт судна была разбита бутылка шампанского.

«У нас тесные связи с заводом «Красное Сормово», несколько таких судов завод нам уже построил, качество судов нас устраивает. Все делается в срок, поэтому мы выбираем этот завод. В дальнейшем мы будем продолжать работать с заводом «Красное Сормово», — рассказал представитель компании Caspian Marine Services Limited.

«С этой компанией мы сотрудничаем уже 105 лет. За это время мы построили более 300 кораблей. Это уже второй танкер такого типа, который мы строим для этой компании. Первый спустили на воду летом прошлого года», — рассказал генеральный директор акционерного общества завод «Красное Сормово» Николай Жарков.

Кроме этого Николай Жарков сообщил, что в этом году завод планирует спустить на воду еще пять судов. Он также добавил, что корабль планируется передать заказчику уже этой весной, ориентировочно в апреле.

Справка

Танкеры проекта RST27 — самоходные суда «Волго-Дон макс» класса. Габаритная длина судна составляет 140,85 м, ширина — 16,7 м, высота борта — 6,0 м, дедвейт в реке (при осадке 3,6 м) — 5378 тонн, дедвейт в море (при осадке 4,2 м) — 6980 тонн. Эти суда смешанного (река-море) плавания предназначены для перевозки наливом сырой нефти и нефтепродуктов, в том числе бензина, с обеспечением одновременной перевозки двух сортов груза.

Завод «Красное Сормово» и компания Caspian Marine Services Limited (CMS, Азербайджан) 19 октября 2016 года подписали акт передачи танкера проекта RST27 Pioneer.

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