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13:21 (мск), источник: РИА Новости

Южная Корея впервые за 10 лет купила российскую нефть

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости/Прайм. Нефтеперерабатывающая компания SK Innovation из Южной Кореи впервые за последние десять лет купила российскую нефть марки Urals, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Источник: РИА Новости

SK купила около одного миллиона баррелей нефти марки Urals с поставкой в апреле у российской компании «Лукойл», сообщили неназванные источники. Пресс-секретарь SK Ким Воокюнь (Kim Wookyung) подтвердил покупку.

«Поскольку с поставками нефти марки Dubai (Dubai Crude — ред.) стало сложнее в Азии, поставки российской нефти становятся выгодными для нас», — цитирует агентство Кима Воокюня.

Возобновление поставок из России связано с ростом затрат на поставки «черного золота» со стороны конкурентов с Ближнего Востока

Так, например, Саудовская Аравия ограничила добычу в рамках соглашения с мировыми производителями нефти. Таким образом, покупка Южной Кореей российской нефти демонстрирует, как соглашение ОПЕК перераспределяет потоки нефти по всему миру, пишет агентство.

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«Поставки нефти марки Urals — редкость для Азии, поскольку, как правило, это экономически невыгодно по сравнению с такими марками как Oman или Upper Zakum», — приводит агентство слова аналитика из Energy Aspects Ltd Невина Наха (Nevyn Nah).

ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня — до 32,5 миллиона баррелей.

Не входящие в ОПЕК одиннадцать стран 10 декабря также в Вене согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
Если б они купили наши компьютеры или хотя бы холодильники с утюгами или телевизорами , то это была бы НОВОСТЬ ..А сырьевая торговля не впечатляет .
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