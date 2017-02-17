Южная Корея впервые за 10 лет купила российскую нефть

SK купила около одного миллиона баррелей нефти марки Urals с поставкой в апреле у российской компании «Лукойл», сообщили неназванные источники. Пресс-секретарь SK Ким Воокюнь (Kim Wookyung) подтвердил покупку.

Возобновление поставок из России связано с ростом затрат на поставки «черного золота» со стороны конкурентов с Ближнего Востока

Возобновление поставок из России связано с ростом затрат на поставки «черного золота» со стороны конкурентов с Ближнего Востока

Так, например, Саудовская Аравия ограничила добычу в рамках соглашения с мировыми производителями нефти. Таким образом, покупка Южной Кореей российской нефти демонстрирует, как соглашение ОПЕК перераспределяет потоки нефти по всему миру, пишет агентство.

«Поставки нефти марки Urals — редкость для Азии, поскольку, как правило, это экономически невыгодно по сравнению с такими марками как Oman или Upper Zakum», — приводит агентство слова аналитика из Energy Aspects Ltd Невина Наха (Nevyn Nah).

ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня — до 32,5 миллиона баррелей.

Не входящие в ОПЕК одиннадцать стран 10 декабря также в Вене согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.