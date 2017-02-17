Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Аваков пообещал России десятки тысяч убитых, а ЕС- толпы беженцев
Политолог: в Киеве собралась уже целая диаспора сбежавших из РФ
Эксперт: почему Путин начал менять губернаторов и кто следующий?
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Эрмитаж: от приюта отшельника до одного из лучших музеев мира165 лет назад коллекция шедевров, собранная российскими императорами, была открыта для широкой публики
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
Максим Виторган не хочет расставаться с младшим сыном
В Донбассе применяется сексуальное насилие в качестве пыток
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
США решили поддержать ВСУ: мгновенная реакция России – СМИ
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
Фрукты и овощи сделают счастливым всего за две недели
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
10Авария на крупнейшей в США плотине
14В США прошла самая престижная выставка собак
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
1275-летие Солнца нации
13:51 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

«Иркут» подал заявку на регистрацию МС-21 в качестве товарного знака

Вопрос о новом названии самолета больше не стоит.

Корпорация «Иркут» подала заявку на регистрацию в качестве товарного знака изображение и название самолета МС-21, первый полет которого намечен на весну этого года. Таким образом, когда-то случайным образом введенное в оборот сокращенное название концепции проекта — «Магистральный самолет XXI века» — может уже в ближайшем будущем стать узнаваемой торговой маркой новейшего российского самолета. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В настоящее время подана заявка на регистрацию товарного знака на русском языке. Следующим шагом, скорее всего, будет регистрация на английском языке. Название имеет идентичное написание на двух языках. В качестве цветовых решений для товарного знака были выбраны следующие — белый, черный, темно-серый, темно-синий, красный, голубой, синий, фиолетовый, сообщает газета «Известия».

«Вопрос о названии на этом этапе не обсуждается», — отметили в пресс-службе в «Иркута».

В настоящее время самолет готовится к проведению летных испытаний. По плану первый полет должен состояться в марте-апреле. Точная дата пока не определена. В рабочей и маркетинговой документации за самолетом уже давно закреплено название МС-21. В англоязычном варианте название самолета звучит несколько иначе — ЭмСи-21.

В экспертном сообществе также не видят смысла в поиске имени для самолета, название которого многие годы носило частично условный характер. Негативного отношения к существующему названию самолета отмечено не было. Заказчиков в первую очередь интересовали вопросы, связанные с летными и эксплуатационными характеристиками, а также организацией послепродажного обслуживания.

«Не думаю, что есть смысл переименовывать самолет. Лучше оставить как есть. МС-21 уже прочно ассоциируется с этой машиной. Название хорошо примелькалось, в том числе и в зарубежной прессе. К новому названию сложно будет привыкнуть», — отметил главный редактор портала Avia.Ru Роман Гусаров.

В 2012 году корпорация «Иркут» уже подавала заявки на регистрацию товарного знака на название «Иркут МС-21», а также его варианта с латинскими буквами. По заявкам были приняты положительные решения о регистрации товарных знаков, но без предоставления правовой охраны элементу МС-21. Он был обозначен как неохраняемый элемент, поскольку экспертиза сочла его не обладающим различительной способностью. Корпорация «Иркут», не оспаривая правомерность решения экспертизы, отозвала заявки и не стала получать свидетельства на товарные знаки. По мнению партнера компании Patentus, патентного поверенного Дмитрия Марканова, объективная среда за пять лет изменилась, и поэтому сейчас марку МС-21 зарегистрировать уже можно.

«В 2017 году Роспатент может изменить свое решение и предоставить товарную охрану знаку в целом, не исключая из охраны элемент МС-21. Я считаю, что регистрация состоится. Если они получат регистрацию комбинированного товарного знака, то, я думаю, в дальнейшем подадут и на регистрацию словесного товарного знака», — подчеркнул Дмитрий Марканов.

По словам эксперта, Роспатент при проведении экспертизы в любом случае будет отдельно оценивать как графический элемент, так и словесный. В итоге возможна ситуация, при которой в составе комбинированного товарного знака может оказаться охраняемый силуэт самолета и неохраняемое название МС-21, если вновь не будут установлены его различительные особенности. В «Иркуте» пояснили, что приняли решение регистрировать комбинированный знак как наиболее выразительный и, следовательно, запоминающийся широкому кругу лиц. Этот знак будет активно использоваться в сувенирной и рекламной продукции.

Справка: Входящий в состав ОАК «Иркут» начал разрабатывать МС-21 в начале 2000-х годов. На сегодняшний день портфель твердых заказов составляет 175 машин. Интерес к самолету проявляют как российские, так и зарубежные авиакомпании. Первые поставки самолетов запланированы на конец 2018 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Анонсы событий Иркутска и Иркутской области на пятницу, 17 февраля
Владимир Путин прокомментировал отставки глав регионов
Россия к лету рассчитается с кредиторами СССР
У Киева возникли большие проблемы с организацией «Евровидения»
В крупных городах США мигранты устроили забастовку
Патриарх Кирилл рассказал о ситуации с Исаакиевским собором
Депутатов Госдумы отправят на военные сборы
В Минобороны РФ рассказали о задаче трубопроводных войск
Спорт
«Бомба» Бердыева, строительство Шалимова, провал Луческу Подводим итоги первых матчей российских клубов в еврокубковой весне
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
Жители Подмосковья сдадут деньги на ремонт подъездов
Арендаторам жилья дадут налоговые льготы
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми Современные дети вряд ли поймут, в чем ценность этих вещей, а вот у тех, кто вырос в 90-е, они вызовут прилив нежности и ностальгии по собственному детству – без смартфонов, интернета и соцсетей.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь