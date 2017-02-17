«Иркут» подал заявку на регистрацию МС-21 в качестве товарного знака

Корпорация «Иркут» подала заявку на регистрацию в качестве товарного знака изображение и название самолета МС-21, первый полет которого намечен на весну этого года. Таким образом, когда-то случайным образом введенное в оборот сокращенное название концепции проекта — «Магистральный самолет XXI века» — может уже в ближайшем будущем стать узнаваемой торговой маркой новейшего российского самолета. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В настоящее время подана заявка на регистрацию товарного знака на русском языке. Следующим шагом, скорее всего, будет регистрация на английском языке. Название имеет идентичное написание на двух языках. В качестве цветовых решений для товарного знака были выбраны следующие — белый, черный, темно-серый, темно-синий, красный, голубой, синий, фиолетовый, сообщает газета «Известия».

«Вопрос о названии на этом этапе не обсуждается», — отметили в пресс-службе в «Иркута».

В настоящее время самолет готовится к проведению летных испытаний. По плану первый полет должен состояться в марте-апреле. Точная дата пока не определена. В рабочей и маркетинговой документации за самолетом уже давно закреплено название МС-21. В англоязычном варианте название самолета звучит несколько иначе — ЭмСи-21.

В экспертном сообществе также не видят смысла в поиске имени для самолета, название которого многие годы носило частично условный характер. Негативного отношения к существующему названию самолета отмечено не было. Заказчиков в первую очередь интересовали вопросы, связанные с летными и эксплуатационными характеристиками, а также организацией послепродажного обслуживания.

«Не думаю, что есть смысл переименовывать самолет. Лучше оставить как есть. МС-21 уже прочно ассоциируется с этой машиной. Название хорошо примелькалось, в том числе и в зарубежной прессе. К новому названию сложно будет привыкнуть», — отметил главный редактор портала Avia.Ru Роман Гусаров.

В 2012 году корпорация «Иркут» уже подавала заявки на регистрацию товарного знака на название «Иркут МС-21», а также его варианта с латинскими буквами. По заявкам были приняты положительные решения о регистрации товарных знаков, но без предоставления правовой охраны элементу МС-21. Он был обозначен как неохраняемый элемент, поскольку экспертиза сочла его не обладающим различительной способностью. Корпорация «Иркут», не оспаривая правомерность решения экспертизы, отозвала заявки и не стала получать свидетельства на товарные знаки. По мнению партнера компании Patentus, патентного поверенного Дмитрия Марканова, объективная среда за пять лет изменилась, и поэтому сейчас марку МС-21 зарегистрировать уже можно.

«В 2017 году Роспатент может изменить свое решение и предоставить товарную охрану знаку в целом, не исключая из охраны элемент МС-21. Я считаю, что регистрация состоится. Если они получат регистрацию комбинированного товарного знака, то, я думаю, в дальнейшем подадут и на регистрацию словесного товарного знака», — подчеркнул Дмитрий Марканов.

По словам эксперта, Роспатент при проведении экспертизы в любом случае будет отдельно оценивать как графический элемент, так и словесный. В итоге возможна ситуация, при которой в составе комбинированного товарного знака может оказаться охраняемый силуэт самолета и неохраняемое название МС-21, если вновь не будут установлены его различительные особенности. В «Иркуте» пояснили, что приняли решение регистрировать комбинированный знак как наиболее выразительный и, следовательно, запоминающийся широкому кругу лиц. Этот знак будет активно использоваться в сувенирной и рекламной продукции.

Справка: Входящий в состав ОАК «Иркут» начал разрабатывать МС-21 в начале 2000-х годов. На сегодняшний день портфель твердых заказов составляет 175 машин. Интерес к самолету проявляют как российские, так и зарубежные авиакомпании. Первые поставки самолетов запланированы на конец 2018 года.