«ПМУ» в 2016 году направили 109 млн руб. на охрану природы

Предприятие в межремонтные периоды 2016 года было загружено на максимальную мощность. После завершённой в минувшем году модернизации агрегата аммиака объём выпуска продукции в сутки возрос, а объём потребления природного газа на единицу продукции сократился до минимального среди 14 аналогичных агрегатов, работающих в России и странах СНГ. При этом завод отработал 2016 год без превышения нормативов воздействия на окружающую среду. Эта тенденция сохраняется уже более 10 лет.

В 2016 году «ПМУ» на 5,3% снизили воздействие на атмосферный воздух, что связано с проведением длительного ремонта с остановкой работы цехов. Сбросов сточных вод в открытые водоёмы предприятие не производит. Очистка и утилизация на договорной основе осуществляются очистными сооружениями сторонней организации, затем сточные воды передаются на доочистку на городские биологические очистные сооружения.

«ПМУ» в минувшем году стали первой площадкой в холдинге «УРАЛХИМ» и одним из первых крупных предприятий в стране, где за год после публикации новых версий международных стандартов менеджмента качества ISO 9001:2015 и экологии ISO 14001:2015 удалось разобраться в их требованиях, внедрить и продемонстрировать независимым органам по сертификации. Аудиторская группа Bureau Veritas Certification посетила порядка 30 подразделений, отделов и цехов «ПМУ» и пришла к выводу, что интегрированная система менеджмента «ПМУ» соответствует требованиям новых версий международных стандартов.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Перми:

— Забота об окружающей среде — один из приоритетов работы компании «УРАЛХИМ». При этом к достижению этой цели ведут не только прямые вложения в природоохранные мероприятия. Обновление оборудования даёт как рост производства, повышение бесперебойности работы агрегатов, так и снижение воздействия на окружающую среду благодаря внедрению ресурсосберегающих и наиболее совершенных с точки зрения экологии технологий.

Подробная информация о всех аспектах природоохранной деятельности «ПМУ» в 2016 году будет представлена в ежегодном экологическом отчёте предприятия. Он выйдет весной и будет разослан по почте в государственные и муниципальные органы власти, общественные организации, вузы Пермского края и другие учреждения.