В Пермском крае появится «лесная биржа»

На заседании биржевого комитета ФАС России Пермский край был выбран одним из пилотных регионов по внедрению «лесной биржи».



— Пермский край — уникальный регион для «лесной биржи»: он на 75−80% покрыт лесами и может давать около 18 млн кубометров в год. Прикамье должно стать эталоном цивилизованного биржевого рынка, должно показать, как эффективно распоряжаться природным ресурсом в интересах жителей и бизнес-сообщества региона, — заявил заместитель председателя биржевого комитета ФАС РФ Дмитрий Махонин.



Напомним, по инициативе биржевого комитета ФАС России в Перми открывается представительство Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Возглавить его может Александр Пономарев.