В Пермском крае появится «лесная биржа»
Прикамье было выбрано одним из пилотных регионов по внедрению механизмов биржевой торговли лесами.
Прикамье было выбрано одним из пилотных регионов по внедрению механизмов биржевой торговли лесами.
На заседании биржевого комитета ФАС России Пермский край был выбран одним из пилотных регионов по внедрению «лесной биржи».
— Пермский край — уникальный регион для «лесной биржи»: он на 75−80% покрыт лесами и может давать около 18 млн кубометров в год. Прикамье должно стать эталоном цивилизованного биржевого рынка, должно показать, как эффективно распоряжаться природным ресурсом в интересах жителей и
Напомним, по инициативе биржевого комитета ФАС России в Перми открывается представительство