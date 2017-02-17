Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Аваков пообещал России десятки тысяч убитых, а ЕС- толпы беженцев
Минкультуры предупредило об угрозе сохранности Исаакия
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Эрмитаж: от приюта отшельника до одного из лучших музеев мира165 лет назад коллекция шедевров, собранная российскими императорами, была открыта для широкой публики
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
В Москве медсестры подрались с украинскими сиделками из-за Гиви
Известная российская актриса на пороге нищеты
СМИ: российский корабль с ракетами подошел вплотную к берегам США
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
8 правил ЗОЖ, которые можно игнорировать
В США допустили создание генетически модифицированных людей
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
8Бабочки из шрамов
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
13:15 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском крае появится «лесная биржа»

Прикамье было выбрано одним из пилотных регионов по внедрению механизмов биржевой торговли лесами.

Источник: Новости Перми

На заседании биржевого комитета ФАС России Пермский край был выбран одним из пилотных регионов по внедрению «лесной биржи».

— Пермский край — уникальный регион для «лесной биржи»: он на 75−80% покрыт лесами и может давать около 18 млн кубометров в год. Прикамье должно стать эталоном цивилизованного биржевого рынка, должно показать, как эффективно распоряжаться природным ресурсом в интересах жителей и бизнес-сообщества региона, — заявил заместитель председателя биржевого комитета ФАС РФ Дмитрий Махонин.

Напомним, по инициативе биржевого комитета ФАС России в Перми открывается представительство Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Возглавить его может Александр Пономарев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Движение транспорта по шоссе Космонавтов будет ограничено два месяца
Владимир Путин прокомментировал отставки глав регионов
Россия к лету рассчитается с кредиторами СССР
У Киева возникли большие проблемы с организацией «Евровидения»
Трамп назвал причину трудностей в отношениях с Россией
Патриарх Кирилл рассказал о ситуации с Исаакиевским собором
Депутатов Госдумы отправят на военные сборы
В Минобороны РФ рассказали о задаче трубопроводных войск
Спорт
«Бомба» Бердыева, строительство Шалимова, провал Луческу Подводим итоги первых матчей российских клубов в еврокубковой весне
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Новостройки в Северном округе Москвы резко подорожали
Ипотечные ставки в России рекордно упадут к концу года
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми Современные дети вряд ли поймут, в чем ценность этих вещей, а вот у тех, кто вырос в 90-е, они вызовут прилив нежности и ностальгии по собственному детству – без смартфонов, интернета и соцсетей.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь