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13:13 (мск), источник: PROUFU.ru

Госкомитет подписал контракт на строительство Восточного выезда из Уфы

Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии подписал контракт на строительство самого дорогого инфраструктурного проекта за последние годы в республике.

Напомним, единственным претендентом для концессию данного строительства был ООО «Башкирская концессионная компания». Еще один участник концессионного конкурса «Техноресурс» позже отозвал свою заявку. К маю 2017 года «Башкирская концессионная компания» и Госкомтранс Башкирии должны обговорить параметры концессионного соглашения.

Известно, что стоимость проекта составляет 2,35 млрд рублей. Планируется, что транспортный коридор соединит через город федеральные трассы М5 и М7. Общая протяженность объекта составит 16 километров, предполагаемый поток — 10 тысяч автомобилей в день.

Строительство тоннеля было начато еще 1992 году. Планируется, что реализация проекта займет 4 года. Кроме того, рассматривается возведение нового моста через реку Уфу, а также строительство двух участков дорог и развязок, соединяющих тоннель с федеральными трассами.

Проезд по туннелю будет платным. Власти объясняют это желанием вернуть бюджетные затраты. Сборы системы «Платон» должен стать еще одним источником финансирования. Чиновники сообщают, что для тех, кто не хочет пользоваться платным тоннелем, существует альтернативный бесплатный выезд из города.

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