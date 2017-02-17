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13:27 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новые требования к ввозу автомобилей предъявила новосибирская таможня

Все импортируемые в Новосибирскую область автомобили должны быть оснащены российской системой экстренного реагирования при ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщает пресс-служба ведомства.

Новые требования к ввозу автомобилей предъявила новосибирская таможня, сообщает пресс-служба ведомства.

С 1 января 2017 года вступило в действие требование об обязательности комплектования автомобилей «устройством вызова экстренных оперативных служб».

«Все импортируемые автомобили должны быть оснащены российской системой экстренного реагирования при ДТП “ЭРА-ГЛОНАСС”. Без этой системы ПТС (паспорт транспортного средства) на автомобиль выдаваться не будет. Нововведение коснулось как новых, так и подержанных машин», — пояснили в таможне.

Новые требования относятся как юридическим, так и физическим лицам. Исключение составили только участники государственной программы по переселению соотечественников, решившие ввезти свой автомобиль.

Сведения о лабораториях, аккредитованных на территории России для выдачи СБКТС и ОТТС, можно уточнить на сайте Росстандарта.

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