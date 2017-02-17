Ждун пришел на открытие программы «Почта без очередей» в Москве

Очевидцы сообщают, что Ждун появился в отделении до прихода гостей и руководства Почты России. Вероятнее всего, его пригласили организаторы мероприятия.

Вокруг шум: что за Ждун и кто его создал

Сначала Ждуна не хотели впускать в отделение, пишет РИАМО, но журналисты уговорили сотрудников почты разрешить ему присутствовать на церемонии. Сергей Малышев, курирующий в Почте России московский регион, подарил Ждуну игрушечную машинку.

Ждуном в сети называют скульптуру голландской художницы Маргрит ван Брифорт (Margriet van Breevoort) под названием Homunculus Loxodontus (помесь насекомого и слона), установленную на лавочке у Нидерландского Лейденского университета. Творение посвящено всем ожидающим приема к врачу пациентам.

Необычное существо быстро набрало популярность в социальных сетях. Особенно он полюбился пользователям из России и Украины.