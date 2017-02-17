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13:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Ждун пришел на открытие программы «Почта без очередей» в Москве

На открытии программы «Почта без очередей» в Москве появился человек в костюме Ждуна. Ждун был замечен в отделении около метро «Бауманская», сообщают пользователи соцсетей.

Источник: Агентство «Москва»

Очевидцы сообщают, что Ждун появился в отделении до прихода гостей и руководства Почты России. Вероятнее всего, его пригласили организаторы мероприятия.

Источник: Агентство «Москва»
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Сначала Ждуна не хотели впускать в отделение, пишет РИАМО, но журналисты уговорили сотрудников почты разрешить ему присутствовать на церемонии. Сергей Малышев, курирующий в Почте России московский регион, подарил Ждуну игрушечную машинку.

Ждуном в сети называют скульптуру голландской художницы Маргрит ван Брифорт (Margriet van Breevoort) под названием Homunculus Loxodontus (помесь насекомого и слона), установленную на лавочке у Нидерландского Лейденского университета. Творение посвящено всем ожидающим приема к врачу пациентам.

Необычное существо быстро набрало популярность в социальных сетях. Особенно он полюбился пользователям из России и Украины.

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