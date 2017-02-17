Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Туристов из РФ дважды закидали камнями в дружественной стране
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Эрмитаж: от приюта отшельника до одного из лучших музеев мира165 лет назад коллекция шедевров, собранная российскими императорами, была открыта для широкой публики
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
В Донбассе применяется сексуальное насилие в качестве пыток
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
Донбасс массово идет в ополчение: СМИ о результатах блокады
СМИ: корабль РФ с ракетами подошел к берегам США
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
"Очень неприятно": Газманов о ситуации с концертом в Твери
Экс-невестка Васильевой обвиняет звёздную свекровь
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
14В США прошла самая престижная выставка собак
10Авария на крупнейшей в США плотине
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
8Бабочки из шрамов
17:07 (мск), источник: Sputnik.by

Россельхознадзор не исключает новых ограничений для Беларуси

Могут быть ограничены поставки не только говядины, но и другой животноводческой продукции.

Источник: AP 2017

МИНСК, 17 фев — Sputnik. Россельхознадзор не исключает, что может ограничить некоторые поставки не только говядины, но и другой животноводческой продукции из Беларуси.

Ранее в Россельхознадзоре отмечали, что импорт говядины из Беларуси в Россию может быть приостановлен из-за опасений российских специалистов в недостаточном ветеринарном контроле со стороны белорусских коллег. В частности, российское ведомство беспокоит, что в белорусской продукции постоянно обнаруживаются бактерии листерии.

«Да. Соответствует действительности», — сказал замглавы Россельхознадзора Николай Власов на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Читайте также
Специалисты Россельхознадзора обнаружили листерии в говядине из РБ

Таким образом он ответил на вопрос, могут ли быть введены новые ограничения на поставку товаров из Беларуси из-за обнаружения бактерии листерии. Он не назвал конкретные предприятия, в отношение которых будут введены ограничения, отметив, что «это единицы всегда». «Мы выявляем на одном предприятии и сразу принимаем меры», — добавил он.

Пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано отметила, что «в случае обнаружения, которые идут практически ежедневно, мы предпринимаем ряд действий в отношении тех предприятий, которые эти нарушения допускают». «Соответственно, мы не исключаем, что в ближайшее время будет введен ряд ограничений не только по говядине, но и другой продукции, которая поступает из Беларуси», — сказала она.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля предложил возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за якобы препятствование поставкам белорусского продовольствия в РФ. Через несколько дней МВД Беларуси заявило, что проводит ряд доследственных проверок в отношении чиновников Россельхознадзора.

В пресс-службе Кремля ранее выразили недоумение в связи с заявлением Лукашенко по Данкверту. В Россельхознадзоре же заявили, что не видят причин для беспокойства и уверены в правомерности своих решений относительно поставок сельхозпродукции из Беларуси.

Между тем, в Минсельхозпроде Беларуси в четверг заявили, что белорусские и российские службы ветеринарного и фитосанитарного надзора не находятся в «контрах» и призвали не политизировать этот вопрос. Там также добавили, что не допущенное в РФ мясо Беларусь перенаправила на другие рынки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Польша готова одолжить Беларуси круглый стол для национального диалога
Тиллерсон назвал условие военного сотрудничества с РФ в Сирии
Шувалов предрек массовое снижение ставок по ипотеке
СК РФ возбудил новое дело по факту обстрелов Донецкой области
СМИ: Замена пяти губернаторов готовилась с начала января
Семеро военных погибли под лавиной в Казахстане
Мария Захарова раскритиковала журналистов BuzzFeed
Раскрыт секрет исчезновения ацтекской цивилизации
Спорт
«Бомба» Бердыева, строительство Шалимова, провал Луческу Подводим итоги первых матчей российских клубов в еврокубковой весне
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
В Петербурге проверят работоспособность всех лифтов
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом Известный актер сделал откровенное признание.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь