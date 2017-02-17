Россельхознадзор не исключает новых ограничений для Беларуси
Могут быть ограничены поставки не только говядины, но и другой животноводческой продукции.
Могут быть ограничены поставки не только говядины, но и другой животноводческой продукции.
МИНСК, 17 фев — Sputnik. Россельхознадзор не исключает, что может ограничить некоторые поставки не только говядины, но и другой животноводческой продукции из Беларуси.
Ранее в Россельхознадзоре отмечали, что импорт говядины из Беларуси в Россию может быть приостановлен
«Да. Соответствует действительности», — сказал замглавы Россельхознадзора Николай Власов на
Таким образом он ответил на вопрос, могут ли быть введены новые ограничения на поставку товаров из Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля предложил возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за якобы препятствование поставкам белорусского продовольствия в РФ. Через несколько дней МВД Беларуси заявило, что проводит ряд доследственных проверок в отношении чиновников Россельхознадзора.
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Между тем, в Минсельхозпроде Беларуси в четверг заявили, что белорусские и российские службы ветеринарного и фитосанитарного надзора не находятся в «контрах» и призвали не политизировать этот вопрос. Там также добавили, что не допущенное в РФ мясо Беларусь перенаправила на другие рынки.