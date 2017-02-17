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13:54 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

ЧП в энергетике: свет будут отключать не больше, чем на два часа — Плачков

Председатель наблюдательного совета «Киевэнерго» Иван Плачков в эфире Голоса Столицы отметил, что еще несколько лет назад графики отключения электроэнергии применялись неправильно.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. С пятницы в Украине вступает в силу чрезвычайное положение на рынке электроэнергии. Действовать оно будет, как минимум, один месяц, до 17 марта.

При этом государственный энергохолдинг «Укрэнерго», исходя из имеющихся запасов топлива для производства электроэнергии, должен, среди прочего, определить допустимый уровень снижения запасов угля и газа, а также использовать в случае необходимости и по согласованию с Минэнерго графики почасового и аварийного отключения электроэнергии.

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Предложенные меры по стабилизации ситуации в энергетике в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал экс-министр топлива и энергетики, председатель наблюдательного совета «Киевэнерго» Иван Плачков.

«Этот график аварийных отключений, ограничений, он будет применяться и для предприятий Киева. Два года назад, месяца четыре, наверное, мы работали в режиме ЧП в энергетике, и эти графики применялись неправильно, потому что отключали диспетчера одни и те же предприятия на неопределенный срок. Вот утром отключали — и ни диспетчера, ни предприятия не знали, когда их включат. Это абсолютно неправильно. А сейчас разрабатывается графики, когда будут отключаться гораздо больший состав предприятий и на определенное время, не больше, чем на два часа»?— пояснил Плачков.

По его мнению, это позволит гораздо легче пройти сложный период в энергетике.

Комментарии
1
конь педальный
Отключение света всего лишь на 2 часа в корне неверно и подорвет желание иностранных инвесторов вкладывать деньги в строительство свечных заводов.
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