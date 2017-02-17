ЧП в энергетике: свет будут отключать не больше, чем на два часа — Плачков

При этом государственный энергохолдинг «Укрэнерго», исходя из имеющихся запасов топлива для производства электроэнергии, должен, среди прочего, определить допустимый уровень снижения запасов угля и газа, а также использовать в случае необходимости и по согласованию с Минэнерго графики почасового и аварийного отключения электроэнергии.

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. С пятницы в Украине вступает в силу чрезвычайное положение на рынке электроэнергии. Действовать оно будет, как минимум, один месяц, до 17 марта.

Предложенные меры по стабилизации ситуации в энергетике в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал экс-министр топлива и энергетики, председатель наблюдательного совета «Киевэнерго» Иван Плачков.

«Этот график аварийных отключений, ограничений, он будет применяться и для предприятий Киева. Два года назад, месяца четыре, наверное, мы работали в режиме ЧП в энергетике, и эти графики применялись неправильно, потому что отключали диспетчера одни и те же предприятия на неопределенный срок. Вот утром отключали — и ни диспетчера, ни предприятия не знали, когда их включат. Это абсолютно неправильно. А сейчас разрабатывается графики, когда будут отключаться гораздо больший состав предприятий и на определенное время, не больше, чем на два часа»?— пояснил Плачков.

По его мнению, это позволит гораздо легче пройти сложный период в энергетике.