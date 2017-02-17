В Перми УК и ТСЖ наказаны за снежные свалки

Управляющие компании и ТСЖ наказали за снежные свалки во дворах. Как сообщили в городской мэрии, накануне проверки были проведены в Дзержинском районе.

«С начала года обнаружены 34 несанкционированные снегосвалки — на тротуарах, детских площадках, придорожных газонах и так далее. Вместе с тем с приближением весны необходимо максимально вывезти снег, чтобы в период оттепели не было большого скопления талых вод. Такая задача стоит и перед подрядчиками, и перед управляющими компаниями», — пояснили в ведомстве.

Всего за 2 месяца управляющие организации вывезли более 166 тысяч кубометров снега с придомовых территорий.