«Воронежское похоронного бюро» арендовало участок под крематорий за 16,6 млн рублей

В пятницу, 17 февраля, стало известно о заключении договора аренды участка под строительство крематория около Юго-Западного кладбища. Подписали его ДИЗО и «Воронежское похоронное бюро».

Интернет-газета «Новости Воронежа» уже сообщала, что право арендовать землю под крематорий получило «ВПБ». Произошло это по итогам открытого аукциона.

Контракт предусматривает ежегодные отчисления в бюджет Воронежа 3 млн 329 тысяч рублей. За пять лет — а именно на этот срок заключен договор — сумма выплат составит 16 млн 649 тысяч рублей.

«Участок площадью 0,8 га по условиям контракта разрешено использовать исключительно под ритуальную деятельность, — рассказали в “ВПБ”. — Привлечение бюджетных средств не планируется».