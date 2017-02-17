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13:58 (мск), источник: Новости Воронежа

«Воронежское похоронного бюро» арендовало участок под крематорий за 16,6 млн рублей

Эта сумма будет выплачиваться на протяжении пяти лет.

В пятницу, 17 февраля, стало известно о заключении договора аренды участка под строительство крематория около Юго-Западного кладбища. Подписали его ДИЗО и «Воронежское похоронное бюро».

Интернет-газета «Новости Воронежа» уже сообщала, что право арендовать землю под крематорий получило «ВПБ». Произошло это по итогам открытого аукциона.

Контракт предусматривает ежегодные отчисления в бюджет Воронежа 3 млн 329 тысяч рублей. За пять лет — а именно на этот срок заключен договор — сумма выплат составит 16 млн 649 тысяч рублей.

«Участок площадью 0,8 га по условиям контракта разрешено использовать исключительно под ритуальную деятельность, — рассказали в “ВПБ”. — Привлечение бюджетных средств не планируется».

Отметим, в апреле-мае 2017 года начнутся инженерные изыскания на участке. В конце лета 2017-го будут разрабатывать проект крематория. Строительство может начаться только после получения положительных заключений от надзорных ведомств. Тогда определится точная цена объекта.

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