«Воронежское похоронного бюро» арендовало участок под крематорий за 16,6 млн рублей
Эта сумма будет выплачиваться на протяжении пяти лет.
Эта сумма будет выплачиваться на протяжении пяти лет.
В пятницу, 17 февраля, стало известно о заключении договора аренды участка под строительство крематория около
Контракт предусматривает ежегодные отчисления в бюджет Воронежа 3 млн 329 тысяч рублей. За пять лет — а именно на этот срок заключен договор — сумма выплат составит 16 млн 649 тысяч рублей.
«Участок площадью 0,8 га по условиям контракта разрешено использовать исключительно под ритуальную деятельность, — рассказали в “ВПБ”. — Привлечение бюджетных средств не планируется».
Отметим, в