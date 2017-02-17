В Башкирии половина продаж алкоголя приходится на водку

Наибольшее снижение продаж легального алкоголя отмечено в 10 муниципалитетах, самое значительное — в Калтасинском и Стерлитамакском районах, на 16 процентов.

Среднедушевое потребление лицензированного алкоголя составило 10,2 л на человека против 9,1 л в 2015-м. Благоприятный рост показателя обеспечен ЕГАИС, считают в ведомстве. В бюджеты поступило 99 млн рублей — пошлины за акцизы. Показатель на 25 процентов превысил прошлогодний.

Как сообщили на коллегии, с 2017 года меняется распределение средств, полученных от акцизов на крепкий алкоголь. Ранее 40 процентов направлялись в региональные бюджеты, 60 — в федеральный. Теперь федеральный бюджет будет возвращать регионам 10 процентов соответственно количеству реализации легального алкоголя.