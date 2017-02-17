Новый принцип работы маршрутной сети вводят в Омской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Движение транспорта будет преобразовано по схемам «Омск-райцентр», «райцентр-село». То есть, жители деревень смогут не теряя времени доехать до своих населённых пунктов.

«Районные автовокзалы будут служить пересадочным узлом. В райцентрах пассажиры пересядут на муниципальный транспорт и отправятся до сельских населенных пунктов», — пояснил исполняющий обязанности генерального директора АО «Омскоблавтотранс» Сергей Желтоногов.