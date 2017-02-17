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14:48 (мск), источник: АиФ Омск

Новый принцип работы маршрутной сети вводят в Омской области

Теперь жителям районов будет удобнее добираться до своих сёл.

Новый принцип работы маршрутной сети вводят в Омской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Движение транспорта будет преобразовано по схемам «Омск-райцентр», «райцентр-село». То есть, жители деревень смогут не теряя времени доехать до своих населённых пунктов.

«Районные автовокзалы будут служить пересадочным узлом. В райцентрах пассажиры пересядут на муниципальный транспорт и отправятся до сельских населенных пунктов», — пояснил исполняющий обязанности генерального директора АО «Омскоблавтотранс» Сергей Желтоногов.

Отметим, что первый рейс отправился сегодня по маршруту Омск-Муромцево. В скором времени по такой схеме начнёт ходить транспорт до Исилькуля, Шербакуля, Кормиловки, Нижней Омки, Оконешниково и Саргатки. При этом изменения коснутся только убыточных маршрутов. На маршруты «Омск-райцентр» будут привлечены современные автобусы типа ПАЗ и Нефаз.

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