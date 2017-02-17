Москва дала оценку Омску по освоению денег на переселение из аварийного жилья

В нем приняли участие мэр Вячеслав Двораковский и его заместитель, директор департамента финансов и контроля Инна Парыгина. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, ведомство провело проверку освоения регионом федеральных средств, переданных на переселение горожан из аварийного жилья, и признало результаты «безупречными».

Пресс-служба администрации Омска:

— Отмечено безупречное освоение средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», которые использовались при реализации программы переселения нуждающихся граждан из аварийного жилья в городе в 2015 и 2016 годах. Это подтвердила комплексная проверка, проведенная специалистами контрольно-экспертного ведомства.

Также в муниципалитете добавили, что в сибирском рейтинге фонда Омская область является лидером по выполнению программы. Так, за последние несколько лет на переселение граждан из аварийного жилья за счет средств всех уровней бюджетов было направлено около 3 млрд рублей.

— Современные комфортные квартиры в перспективных микрорайонах комплексной жилой застройки получили более 2 000 нуждающихся в улучшении жилищных условий семей, — сообщили в мэрии.

Напомним, большинству переселенцев предоставляют новые квартиры в Рябиновке и Амуре (улицы Барнаульская, Завертяева). Сейчас мэрия ведет программу переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, которое было признано таковым до 2012 года. Причем процесс переселения не всегда проходит гладко. К примеру, не лучшую славу приобрела та же Рябиновка. Всего же планируется расселить 2822 человека. Четвертый этап программы планировалось завершить до 1 сентября.

При этом после 2012 года уже были признаны аварийными еще более 140 многоквартирных домов. На их расселение, по предварительным оценкам, нужно 2 млрд рублей. Власти пока не озвучивают даже примерные сроки, когда начнется следующая программа переселения из аварийного жилья.