Свердловчан хотят обложить «мусорной податью» уже в 2018 году

Новые тарифы за вывоз мусора могут ввести в Свердловской области уже в 2018 году. Тогда же появится и регоператор по обращению с отходами. Как пояснил «Уралинформбюро» председатель комитета по экологии и природопользованию Егор Свалов, «если все пойдет благополучно», то такой сценарий вполне вероятен.

1 января 2016 года в России вступил в силу федеральный закон № 458. Согласно документу, полномочия по вывозу ТКО изъяли у муниципалитетов, их передали региональным властям. Кроме того, чиновников обязали разработать территориальные схемы и прописать все перспективы развития отрасли.