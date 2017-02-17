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16:31 (мск), источник: Калининград.Ru

«Калининградтеплосеть» объяснила двукратное увеличение платежей за отопление

После установки общедомовых приборов учёта (ОДПУ) плата за отопление во многих домах города выросла в полтора-два раза. «Калининградтеплосеть» считает такое увеличение законным.

Источник: Калининград.Ru

«В домах с ОДПУ стоимость тепла рассчитывается исходя из показаний теплосчётчика. Это данные передают управляющие компании, в чьи обязанности входит и отслеживание корректности работы прибора», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе предприятия.

Специалисты отмечают, что теплосчётчик не может гарантировать экономию: он лишь фиксирует потреблённую энергию.

Экономия при оплате за тепло возникает не от наличия счётчика, но его установка — первый шаг к энергосбережению. Если в доме не заменены окна в подъездах, не утеплён фасад, внутридомовые отопительные трубы давно не ремонтировались, и на них отсутствует изоляция — происходят значительные теплопотери, которые также фиксирует прибор учёта. Каждая «улетевшая» на улицу гигакалория оказывается в счетах граждан, проживающих в таких неблагополучных с точки зрения энергосбережения домах, — пояснили в «Калининградтеплосети».

Для борьбы с возросшими платежами предприятие посоветовало калининградцам обращаться в управляющую компанию с требование провести работы по энергосбережению.

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