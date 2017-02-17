Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Американские СМИ: Путин вновь перехитрил нас
Стало известно, что россияне сделают с бесплатными участками
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Эрмитаж: от приюта отшельника до одного из лучших музеев мира165 лет назад коллекция шедевров, собранная российскими императорами, была открыта для широкой публики
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
В Москве медсестры подрались с украинскими сиделками из-за Гиви
Известная российская актриса на пороге нищеты
Донбасс массово идет в ополчение: СМИ о результатах блокады
СМИ: корабль РФ с ракетами подошел к берегам США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Ученые избавились от запаха пота необычным способом
Разработано противозачаточное приложение для смартфона
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
10Ежегодный Венецианский карнавал
1275-летие Солнца нации
9Самый грязный город в мире
14В США прошла самая престижная выставка собак
15:36 (мск), источник: РИА Крым

Сложности на переправе не повлияли на стоимость продуктов в Крыму — Минпромполитики

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости (Крым). Вызванные неблагоприятной погодой задержки в движении паромов на Керченской переправе не привели к росту цен на продукты или дефициту каких-либо товаров в Крыму.

Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в министерстве промышленной политики РК.

«На данный момент не зафиксировано ни повышения цен, ни дефицита продуктов в связи с погодными условиями и проблемами на переправе. Все в пределах нормы. Наши мониторинги это подтверждают», — отметили в пресс-службе Минпромполитики.

По информации оператора Керченской паромной переправы — ООО «Морская дирекция» — на данный момент работа переправы осуществляется по фактической погоде. По состоянию на 14:20 17 февраля со стороны порта «Кавказ» погрузки на паром ожидают 928 грузовиков и 5 легковых машин. Время ожидания парома для фур составляет 104 часа.

Со стороны порта «Крым» накопление составляет 258 грузовых, 10 легковых автомобилей и 2 автобуса. Время ожидания парома для грузовиков составляет 35 часов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Памятник Примирения установят в Керчи возле моста в Крым
Тиллерсон назвал условие военного сотрудничества с РФ в Сирии
Шувалов предрек массовое снижение ставок по ипотеке
СКР возбудил новое дело по факту обстрелов Донецкой области
В крупных городах США мигранты устроили забастовку
Патриарх Кирилл рассказал о ситуации с Исаакиевским собором
Депутатов Госдумы отправят на военные сборы
Раскрыт секрет исчезновения ацтекской цивилизации
Спорт
«Бомба» Бердыева, строительство Шалимова, провал Луческу Подводим итоги первых матчей российских клубов в еврокубковой весне
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Дешевое жилье в Петербурге сдают от 1000 рублей за ночь
Названы районы Петербурга с популярными новостройками
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом Известный актер сделал откровенное признание.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь