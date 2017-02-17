Сложности на переправе не повлияли на стоимость продуктов в Крыму — Минпромполитики

Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в министерстве промышленной политики РК.

«На данный момент не зафиксировано ни повышения цен, ни дефицита продуктов в связи с погодными условиями и проблемами на переправе. Все в пределах нормы. Наши мониторинги это подтверждают», — отметили в пресс-службе Минпромполитики.

По информации оператора Керченской паромной переправы — ООО «Морская дирекция» — на данный момент работа переправы осуществляется по фактической погоде. По состоянию на 14:20 17 февраля со стороны порта «Кавказ» погрузки на паром ожидают 928 грузовиков и 5 легковых машин. Время ожидания парома для фур составляет 104 часа.

Со стороны порта «Крым» накопление составляет 258 грузовых, 10 легковых автомобилей и 2 автобуса. Время ожидания парома для грузовиков составляет 35 часов.