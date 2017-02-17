Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Туристов из РФ дважды закидали камнями в дружественной стране
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
Собчак против Брежневой: последний шанс
Эрмитаж: от приюта отшельника до одного из лучших музеев мира165 лет назад коллекция шедевров, собранная российскими императорами, была открыта для широкой публики
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
Максим Виторган не хочет расставаться с младшим сыном
В Донбассе применяется сексуальное насилие в качестве пыток
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
США решили поддержать ВСУ: мгновенная реакция России – СМИ
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
Собчак против Брежневой: последний шанс
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
Фрукты и овощи сделают счастливым всего за две недели
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
10Авария на крупнейшей в США плотине
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
9Самый грязный город в мире
15:19 (мск), источник: РИА Новости

Глава Крыма Аксенов на ялтинском форуме встретится с инвесторами

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов посвятит последний день Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), который пройдет в апреле, встречам с инвесторами.

Источник: РИА "Новости"

«В последний день ялтинского форума я весь день с утра и хоть до следующего дня готов посвятить персональным встречам с инвесторами… Обещаю, что встречусь со всеми без исключения… Понимаю, что без этого успеха не будет», — сказал Аксенов в ходе финального заседания программного комитета форума в Москве.

Он отметил, что прошлом году в ЯМЭФ приняли участие более 1,1 тысячи участников из 26 стран мира. В этом году ожидается только 250 иностранных участников из 40 стран мира.

«Мы видим, что у нас формат, состав и качество форума растут с каждым годом. Я лично глубоко убежден, что форум станет одним из основных в РФ. Но при этом, конечно, мы понимаем, что для того, чтобы инвесторы ехали в республику Крым, нужны простые прозрачные процедуры прохождения согласования получения разрешений», — сказал Аксенов.

По его словам, режим согласований инвестпроектов будет упрощен. «Формат будет такой: в течение одного дня делаем рассылку каждому министру с обращением инвестора. В течение двух дней все министры собираются у меня в кабинете и подписывают все согласования, разрешения, подписывают по сути дорожную карту инвестпроекта. То есть максимально сократим все процедуры, какие есть», — подчеркнул глава Крыма.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — ежегодное деловое мероприятие. ЯМЭФ-2016 прошел с 14 по 16 апреля, в его работе приняли участие более тысячи человек из 26 стран. В ходе форума подписаны 12 инвестиционных соглашений на общую сумму около 70 миллиардов рублей. Третий форум пройдет с 20 по 22 апреля 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россия до конца года погасит все внешние долги Советского Союза
Владимир Путин прокомментировал отставки глав регионов
Россия к лету рассчитается с кредиторами СССР
У Киева возникли большие проблемы с организацией «Евровидения»
В крупных городах США мигранты устроили забастовку
Патриарх Кирилл рассказал о ситуации с Исаакиевским собором
Депутатов Госдумы отправят на военные сборы
В Минобороны РФ рассказали о задаче трубопроводных войск
Спорт
«Бомба» Бердыева, строительство Шалимова, провал Луческу Подводим итоги первых матчей российских клубов в еврокубковой весне
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Дешевое жилье в Петербурге сдают от 1000 рублей за ночь
Названы районы Петербурга с популярными новостройками
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми Современные дети вряд ли поймут, в чем ценность этих вещей, а вот у тех, кто вырос в 90-е, они вызовут прилив нежности и ностальгии по собственному детству – без смартфонов, интернета и соцсетей.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь