Глава Крыма Аксенов на ялтинском форуме встретится с инвесторами

«В последний день ялтинского форума я весь день с утра и хоть до следующего дня готов посвятить персональным встречам с инвесторами… Обещаю, что встречусь со всеми без исключения… Понимаю, что без этого успеха не будет», — сказал Аксенов в ходе финального заседания программного комитета форума в Москве.

Он отметил, что прошлом году в ЯМЭФ приняли участие более 1,1 тысячи участников из 26 стран мира. В этом году ожидается только 250 иностранных участников из 40 стран мира.

«Мы видим, что у нас формат, состав и качество форума растут с каждым годом. Я лично глубоко убежден, что форум станет одним из основных в РФ. Но при этом, конечно, мы понимаем, что для того, чтобы инвесторы ехали в республику Крым, нужны простые прозрачные процедуры прохождения согласования получения разрешений», — сказал Аксенов.

По его словам, режим согласований инвестпроектов будет упрощен. «Формат будет такой: в течение одного дня делаем рассылку каждому министру с обращением инвестора. В течение двух дней все министры собираются у меня в кабинете и подписывают все согласования, разрешения, подписывают по сути дорожную карту инвестпроекта. То есть максимально сократим все процедуры, какие есть», — подчеркнул глава Крыма.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — ежегодное деловое мероприятие. ЯМЭФ-2016 прошел с 14 по 16 апреля, в его работе приняли участие более тысячи человек из 26 стран. В ходе форума подписаны 12 инвестиционных соглашений на общую сумму около 70 миллиардов рублей. Третий форум пройдет с 20 по 22 апреля 2017 года.