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15:28 (мск), источник: Kapital.kz

Бизнесмены смогут решать налоговые споры без судебных тяжб

В Казахстане с 1 июля 2017 года предприниматели смогут решать споры с фискалами без долгих судебных тяжб и огромных издержек.

Источник: Kapital.kz

Для этого создан институт досудебной апелляции по налоговым и таможенным спорам. Кроме того, сокращаются внеплановые проверки. Об этом на встрече с бизнесменами Алматы сообщил генеральный прокурор РК Жакип Асанов, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Жакип Асанов рассказал о мерах, принимаемых прокуратурой для защиты бизнеса. Озвучил основные направления совместного проекта Генпрокуратуры, НПП «Атамекен» и РОСПК при партии «Нұр Отан» — «Прокурорская защита бизнеса». Поделился результатами проводимой работы по созданию комфортного бизнес-климата в стране.

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В результате принятых системных мер в рамках Дорожной карты уже есть положительная динамика.

По словам Генпрокурора, по линии СЭС и ЧС исключатся 11 тысяч требований по проверкам. Останется лишь 3 тысячи, которые важны для безопасности и здоровья людей. В рамках исполнения поручения Главы государства прорабатываются вопросы по гуманизации адмпроцесса. В частности, предложения по снижению штрафов для бизнеса при смягчающих обстоятельствах на 30% уже находятся в Мажилисе. Изменили подходы к возбуждению экономических преступлений. Регистрируют преступление только при наличии актов проверок и ущерба. В результате уголовные дела уменьшились в 10 раз.

Также Генпрокуратура предлагает перейти на электронный формат, упростить и ускорить уголовный процесс.

«Будем вводить электронное уголовное дело, чтобы перестали оперативники, следователи или прокуроры считать себя хозяевами в нем. Чтобы все было прозрачно. Чтобы в любой момент можно было проконтролировать, что происходит и спросить за нарушения прав. Будем сокращать сроки расследования. Особенно по очевидным преступлениям. Как видим в других странах мира, где заканчивают за 1−2 дня, а не 3−5месяцев, как у нас сейчас», — сказал Генпрокурор.

Он отметил, что будет продолжено развитие электронных сервисов по вопросам защиты бизнеса. В ближайшее время будет запущено мобильное приложение портала «Бизнес-тірегі». На сайте Генпрокуратуры есть специальный формуляр «Улучшим закон вместе», где предприниматели могут указывать на нормы, препятствующие развитию бизнеса. По его мнению, бизнес-сообщество должно активнее подключиться к улучшению правовой базы.

«Проблемы бизнеса лучше самих бизнесменов никто не знает», — подчеркнул Жакип Асанов.

Жакип Асанов озвучил о ключевых направлениях и ориентирах, вытекающих из Послания Главы государства. Это развитие бизнеса, упрощение налогового законодательства, проведение масштабной ревизии контрольно-надзорных функций.

Отдельно остановился на конституционной реформе. В частности, на предлагаемых в статью 26 Конституции поправках. Генеральный прокурор отметил, что они не предусматривают вопросы передачи земли иностранцам. Вопросы земли закреплены статьей 6 Основного закона, и она не подвергается изменениям.

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